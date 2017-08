Diretta/ Mondiali atletica 2017 Londra streaming video e tv, orario: medagliere, finali, programma (13 agosto)

Diretta Mondiali atletica (LaPresse)

Oggi, domenica 13 agosto, i Mondiali di atletica Londra 2017 arrivano alla loro conclusione: siamo all’ultimo giorno di gare nella kermesse iridata che riunisce il meglio dell’atletica mondiale, in programma naturalmente ci saranno solamente finali, ben undici, che contribuiranno a dare al medagliere il suo aspetto definitivo. Meglio non perdere troppo tempo con così tante finali da presentare, andiamo di conseguenza ora a descrivere meglio che cosa ci attenderà in questa nuova giornata allo stadio Olimpico dei Giochi 2012, ma anche per le strade della capitale britannica. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA STREAMING VIDEO RAI I MONDIALI DI ATLETICA 2017

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

La mattina - che sconfinerà ampiamente nel pomeriggio - sarà ricchissima, perché caratterizzata dalle quattro gare di marcia. Alle ore 8.45 italiane (7.45 di Londra) prenderanno il via le due 50 km di marcia, sia maschile che femminile: per le donne è la prima volta assoluta che la gara più lunga e faticosa dell’atletica viene inserita nel programma dei Mondiali. Appuntamento poi alle ore 13.20 - indichiamo sempre gli orari italiani - con la partenza della 20 km di marcia femminile e alle ore 15.20 per la 20 km al maschile, dunque la marcia ci terrà compagnia per gran parte della giornata: impossibile ovviamente tentare di doppiare, visto che 20 e 50 km sono state collocate nello stesso giorno, l’attesa è comunque grandissima anche in ottica italiana, perché proprio in queste gare ci giochiamo le uniche speranze di medaglia, soprattutto grazie ad Antonella Palmisano, al via della 20 km nella quale è stata quarta alle Olimpiadi di Rio 2016.

La sessione serale ci porterà invece le ultime sette finali allo stadio: alle ore 20.00 via al salto in alto maschile, purtroppo senza Gianmarco Tamberi al quale non è bastato fare il personale stagionale per entrare fra i migliori 12 al culmine della difficile stagione di rientro dal grave infortunio dell’anno scorso; alle ore 20.10 prenderà invece il via il lancio del disco femminile. A seguire, le ultime cinque gare in pista: alle ore 20.35 ecco la partenza dei 5000 metri femminili in cui Almaz Ayana cercherà la doppietta con i 10000, mentre alle ore 21.10 sono in programma gli 800 metri femminili, la gara di Caster Semenya. Alle ore 21.30 l’ultima gara individuale di questi Mondiali saranno i 1500 metri maschili, seguiti dalle due staffette 4x400 che chiuderanno l’intera kermesse: alle ore 21.55 la gara femminile, uomini invece in pista alle ore 22.15, prima di far calare il sipario su Londra 2017.

DOVE VEDERE I MONDIALI DI ATLETICA

Per quanto riguarda la diretta tv dei Mondiali di atletica 2017 a Londra, essa sarà garantita sia dalla Rai sia da Eurosport. In chiaro l'appuntamento sarà su Rai Sport + per quanto riguarda l'intera sessione mattutina (le quattro gare di marcia) e il lancio della sessione serale, dalle ore 19.35, ma poi già alle ore 20.00 si passerà su Rai Due, mentre l'intera giornata sarà visibile su Eurosport 1 sia dagli abbonati Sky sia da quelli di Mediaset Premium. Questo significa che la diretta streaming video sarà garantita sia dal sito www.raiplay.it, disponibile a tutti, sia ai vari abbonati tramite le applicazioni Eurosport Player, Sky Go e Premium Play. Punto di riferimento fondamentale sarà naturalmente anche il sito Internet ufficiale dei Mondiali, www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships.

