Fiorentina Parma/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Gustoso appuntamento con l'amichevole Fiorentina-Parma questa sera, domenica 13 agosto 2017 alle ore 20.30 presso lo Stadio dei Pini di Viareggio. Test importante per entrambe le squadre, che si apprestano ad esordire nei rispettivi campionati di Serie A e Serie B. La Fiorentina è reduce dall'amichevole vinta per 3-0 contro la Pistoiese. Una partita che ha visto andare subito in gol il neo acquisto Eysseric. Il trequartista francese, uno degli ultimi colpi del dirigente viola Pantaleo Corvino, ha segnato su calcio di rigore. Le altre reti sono state messe a segno da Babacar e Rebic.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Da segnalare infine che l’amichevole Fiorentina-Parma non sarà trasmessa in diretta tv e nemmeno in diretta streaming video: di conseguenza non ci resta che indicare ai tifosi delle due squadre e agli appassionati di calcio i siti Internet e i profili ufficiali di Fiorentina e Parma sui vari social network come punti di riferimento per avere informazioni sulla partita in tempo reale.

PROBABILI FOMAZIONI

Contro il Parma Pioli dovrebbe concedere ulteriore spazio a Federico Chiesa, il calciatore più brillante di tutto il pre-campionato viola, sempre più uomo chiave del progetto tecnico viola dopo la partenza di Bernardeschi. A centrocampo probabile l'utilizzo fin da subito di Benassi, in modo da consentire al giocatore di trovare il giusto affiatamento con i nuovi compagni di squadra.

C'è ancora delusione nella piazza di Parma dopo l'uscita prematura dalla Coppa Italia al primo turno giocato, sebbene l'avversario fosse di tutto rispetto, un Bari che con mister Grosso vorrebbe tornare a lottare nella nuova stagione quantomeno per un posto nei play off. I ducali, dopo la promozione in Serie B dello scorso anno, puntano ad un campionato tranquillo, di consolidamento. Contro la Fiorentina sarà un'amichevole importante per trovare la condizione migliore a ridosso dell'inizio del torneo cadetto e soprattutto per amalgamare la squadra, che dovrà abituarsi in fretta alla nuova categoria. Oggi, l'undici titolare del Parma è il seguente: 4-3-3 per il tecnico D'Aversa, con Calaiò al centro affiancato da Siligardi e Di Gaudio. A centrocampo Scozzarella con Dezi e Barillà. In difesa reparto a quattro composto da Lucarelli-Di Cesare centrali e i terzini Iacoponi, Gagliolo. Porta difesa da Frattali.

UN TEST IMPORTANTE: I RISULTATI E IL MERCATO

Un test importante per il tecnico viola Pioli, reduce da una stagione da dimenticare sulla panchina dell'Inter, esonerato a poche giornate dal termine avendo fallito l'obiettivo minimo della qualificazione in Europa League, a fronte di spese importanti nelle due finestre di calciomercato. Il Parma ha già esordito in partite ufficiali, anche se il risultato non è stato dei migliori, essendo arrivata una sconfitta in Coppa Italia sul campo del Bari. Il risultato finale ha visto i ducali soccombere per 2-1 al San Nicola, con annessa eliminazione dalla Tim Cup.

L'amichevole contro il Parma consentirà a mister Pioli di provare a centrocampo Benassi, acquistato dal Torino per 10 milioni di euro. E' uno degli acquisti più importanti effettuati da Corvino in questa campagna estiva, che potrebbe regalare altri colpi importanti per i tifosi viola. Nelle ultime ore sembra praticamente fatta per l'arrivo di Jesè Rodriguez, ex Real Madrid, in prestito dal Psg, con lo spagnolo chiuso dall'arrivo in attacco di Neymar e dal sempre più probabile acquisto di Mbappè. Riflettori accesi anche su Simeone junior, che potrebbe arrivare dal Genoa per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. L'arrivo di Simeone è strettamente collegato con la partenza di Kalinic.

L'attaccante ha le valigie pronte da settimane, destinazione Milan. I rossoneri hanno messo in stand-by il giocatore sia a luglio che in questi primi 10 giorni di agosto, ma il trasferimento a Milanello di Kalinic appare scontato.

