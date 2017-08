Genoa Cesena/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Genoa Cesena - LaPresse

Genoa-Cesena, diretta oggi domenica 13 agosto 2017 alle ore 18.00 dall’arbitro Gianluca Manganiello, vedrà le due squadre confrontarsi per il terzo turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Prima sfida dell'anno per i rossoblu di Juric a livello ufficiale, che ripartono nell'incertezza societaria, col passaggio dal presidente Preziosi alla nuova società che non si è ancora concretizzato, ma anche nella consapevolezza di dover cambiare marcia rispetto allo scorso campionato, in cui la retrocessione in Serie B è stata evitata davvero per un soffio, a causa di un crollo nel girone di ritorno abbastanza clamoroso.

Il primo avversario stagionale al Ferraris di Genova per i Grifoni sarà il Cesena, che ha iniziato invece il suo cammino nella Tim Cup domenica scorsa, battendo in una gara più difficile del previsto la Sambenedettese, piegata dalle reti di Laribi e di Jallow. Cesena che a sua volta ha cambiato molto nel corso di questo mercato estivo e che punterà innanzitutto a consolidarsi di nuovo nella parte destra della classifica in cadetteria, considerando che l'anno scorso i romagnoli hanno attraversato diverse difficoltà, restando per due terzi del torneo invischiati nella lotta per non retrocedere. Per il Genoa il precampionato è stato ricco di indicazioni positive: battute in amichevoli squadre come l'Hoffenheim (tedeschi impegnati nei preliminari di Champions League), i francesi del Nantes e gli olandesi dell'Heerenveen addirittura travolti domenica scorsa da un perentorio quattro a zero. E in più, l'otto a zero al Savona, squadra di categoria inferiore ma letteralmente travolta dalle trame di gioco di Juric.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV. DOVE GUARDARLA

Genoa-Cesena, domenica 13 agosto 2017 alle ore 18.00, potrà essere seguita con aggiornamenti sui siti ufficiali delle due squadre oltre che su quello della Lega Calcio, ovvero legaseriea.it. Mancherà però la possibilità di seguire l'incontro in diretta tv o in diretta streaming video via internet.

PROBABILI FORMAZIONI

Ecco le probabili formazioni della sfida del tardo pomeriggio di domenica: Genoa in campo con Perin tra i pali e una difesa a tre composta da Briaschi, Spolli e dall'argentino Gentiletti. Gli esterni di centrocampo saranno il serbo Lazovic e l'uruguaiano Laxalta, rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra, mentre a centrocampo ci sarà Bertolacci al fianco del portoghese Veloso. In attacco, il macedone Pandev e l'argentino Giovanni Simeone giocheranno al fianco di Ninkovic.

Risponderà il Cesena con Agliardi tra i pali e una difesa a tre composta da Perticone, Esposito e Cascione. Al polacco Kupisz il compito di presidiare la fascia destra mentre l'esterno laterale mancino sarà Mordini. A centrocampo, spazio a Crimi, Laribi ed Alessio Vita nella zona centrale. In attacco faranno invece coppia Jallow e Gliozzi.

QUOTE, PRONOSTICI E SCOMMESSE

Fattore campo, rango superiore e indicazioni del precampionato rendono il Genoa nettamente favorito per la qualificazione al quarto turno di Tim Cup, con i Grifoni quotati 1.40 da Bet365 per la vittoria interna. I bookmaker alzano molto le quote relative al pareggio, con Paddy Power che lo propone a 4.40, e alla vittoria romagnola a Marassi, quotata 7.50 da Betclic.

