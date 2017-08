Guingamp Psg/ Streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live

Diretta Guingamp-Psg: Neymar - LaPresse

Guingamp-Paris Saint Germain, sfida valevole per la seconda giornata di Ligue 1, si gioca questa sera domenica 13 agosto alle ore 21.00. La squadra parigina allenata da Emery ha battuto all'esordio casalingo l'Amiens, vincendo davanti ai propri tifosi per 2-0 nel giorno della presentazione regale al Parco dei Principi di Neymar, acquistato dal Barcellona per una cifra monstre di 222 milioni di euro, dopo aver pagato l'intera clausola rescissoria. Il Psg, dopo il super acquisto di Neymar, si candida a diventare una delle formazioni più competitive in Europa dopo le delusioni della passata stagione, in Champions League ma anche in Francia. Il Guingamp, prossimo avversario dei parigini, ha vinto - convincendo - la prima partita della stagione in Ligue 1, superando in trasferta per 3-1 il Metz, grazie ai gol di Briand, Diallo e Blas, quest'ultimi subentrati nel corso della ripresa e subito decisivi per la squadra allenata da Kombouare (ex Psg).

DOVE VEDERLA IN STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv di Guingamp-Psg sarà garantita alle ore 21.00 di questa sera da Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, dal momento che la Ligue 1 è un’esclusiva appunto di Premium; di conseguenza anche la diretta streaming video sarà garantita ai soli abbonati della pay-tv digitale terrestre, tramite l’applicazione Premium Play.

PROBABILI FORMAZIONI, GIOCA NEYMAR

Finalmente arrivato il sospirato transfer per Neymar dalla Spagna, determinante per consentire al tecnico Unai Emery di schierare il campione brasiliano in partite ufficiali. Nonostante l’innesto del carioca, la formazione del Psg non dovrebbe subire grandi sconvolgimenti, salvo che in attacco. Nel tridente sembra intoccabile Cavani come punta centrale, ci sarà ovviamente Neymar e per l’ultima maglia potrebbe essere un duello fra Di Maria e Pastore; a centrocampo Thiago Motta, Verratti e Rabiot. In difesa, Thiago Silva sarà affiancato ancora una volta dalla giovane promessa Kimpembe, mentre i terzini saranno Dani Alves e Kurzawa. Il Psg sta portando a termine una campagna acquisti sontuosa, che ha già regalato ad Emery due pezzi da novanta come Neymar e Dani Alves.

Anche nel Guingamp non ci sono particolari problemi di formazione ed è per questo motivo che quasi sicuramente vedremo gli stessi undici titolari scesi in campo all'esordio contro il Metz. Il tecnico Kombouare schiererà i suoi uomini con il classico 4-4-2. In porta Johnsson. Difesa a quattro composta dai giocatori Ikoko, Kerbrat, Sorbon e Braga. A centrocampo, in mezzo troveremo Phiri e Deaux, con Camara e Coco esterni. Coppia d'attacco composta da Briand e Salibur. Uno degli eroi della prima giornata di campionato per la formazione del Guingamp è stato Blas. Subentrato nel corso della ripresa, sul punteggio di 1-1, dopo pochi secondi è riuscito subito a segnare. Per il talentuoso 19enne un esordio da sogno, di cui si sono occupati tutti i quotidiani sportivi nazionali d'Oltralpe, a conferma di come Ludovic Blas sia ancora oggi uno dei migliori talenti classe 1997 che la Francia è riuscita a sfornare nel corso degli ultimi anni. Riuscirà a fare uno scherzetto anche alla difesa del Paris Saint Germain domenica?

QUOTE E PRONOSTICI PER LE SCOMMESSE

Il Psg è nettamente favorito rispetto al Guingamp. I pronostici dei bookmakers sono tutti per Cavani e compagni, ie all’innesto di Neymar. Il segno 2 è quotato a 1.22 mentre la vittoria dei padroni di casa paga addirittura 15 volte la posta secondo la media dei principali bookmakers.

