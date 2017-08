Juventus Lazio/ Streaming video e diretta tv Rai, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Juventus Lazio - LaPresse

Juventus-Lazio, che sarà diretta dall’arbitro Davide Massa questa sera, domenica 13 agosto 2017 alle ore 20.45, sarà il primo atto ufficiale della stagione, sfida che vedrà in palio la Supercoppa Italiana 2017. Primo trofeo tra i bianconeri che per il terzo anno consecutivo hanno centrato l'accoppiata Scudetto-Coppa Italia e i biancocelesti che, in quanto finalisti di Tim Cup, si giocheranno la finale tra le mura amiche dello Stadio Olimpico, sede unica delle finali di Coppa con lo stadio diviso a metà tra le due tifoserie. La Juventus riparte dopo un'estate un po' agitata, segnata soprattutto dalla partenza di Bonucci, giocatore cardine del gruppo bianconero che ha voltuo cambiare aria passando peraltro in un'acerrima rivale come il Milan. Dopo sei scudetti consecutivi alla Juventus resta il pallino della Champions League perduta a Cardiff, ma iniziare la nuova stagione alzando al cielo l'ennesimo trofeo sarebbe il viatico migliore in attesa di completare la squadra sul mercato, col francese Matuidi segnalato in arrivo a centrocampo. STREAMING VIDEO RAI JUVENTUS-LAZIO

Juventus-Lazio, domenica 13 agosto 2017 alle ore 20.45, valevole per la finale della Supercoppa Italiana, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro per tutti su Rai 1, il primo canale della Rai che sarà visibile anche in HD al numero 501 del digitale terrestre. La partita si potrà seguire anche in diretta streaming video via internet collegandosi sul sito raiplay.it, gratuito e accessibile a tutti.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Queste le probabili formazioni dell'incontro: la Juventus dovrebbe scendere in campo con Buffon in porta e una difesa a quattro, con lo svizzero Lichtsteiner che dovrebbe vincere il ballottaggio con De Sciglio sulla fascia destra, Barzagli e Chiellini difensori centrali e il brasiliano Alex Sandro sul versante mancino. Il bosniaco Pjanic e Claudio Marchisio dovrebbero essere i playmaker di certocampo, alle spalle dell'altro brasiliano Douglas Costa, dell'argentino Dybala e del croato Mandzukic che giocheranno a sostegno del bomber argentino Higuain.

Risponderà la Lazio con il portiere albanese Strakosha tra i pali e una difesa a tre composta dall'olandese De Vrij, dal romeno Radu e dal brasiliano Wallace. A centrocampo, gli esterni di fascia saranno il serbo Basta e il bosniaco Lulic, rispettivamente sulla fascia destra e sulla fascia sinistra, mentre al centro l'altro brasiliano Lucas Leiva e Marco Parolo copriranno le spalle all'altro serbo Sergej Milinkovic-Savic, che giocherà in posizione più avanzata. A centrocampo, coppia formata dal senegalese Keita e dall'attaccante della Nazionale, Ciro Immobile.

L’UOMO CONTESO

Per la Lazio il mercato non ha portato grandissimi stravolgimenti in entrata, anche se in uscita Simone Inzaghi ha perso un giocatore cardine per il suo gioco come Lucas Biglia. Per questo il tecnico sta rinunciando alla figura del regista, mentre per la Supercoppa dovrà fare i conti con la tegola Felipe Anderson, col brasiliano alle prese con un problema muscolare che non ne permetterà l'impiego. Giocherà proprio quel Keita che da tutta l'estate si segnala in orbita Juventus, con il senegalese che non vuole rinnovare il contratto: sarà lui la sorpresa della partita o strizzerà l'occhio alla sua futura squadra?

PRONOSTICO E QUOTE

La Juventus ha vinto gli ultimi dieci precedenti disputati contro la Lazio tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Una vera e propria bestia (bianco)nera per i biancazzurri ed i bookmaker non possono che adeguarsi a questa tradizione e ai rapporti di forza, quotando 1.85 con Bet365 la vittoria della squadra di Allegri. Il pareggio al termine dei tempi regolamentari viene proposto a una quota di 3.60 da Bwin, mentre la possibilità che la Lazio possa spezzare il tabù viene quotata 4.80 da William Hill.

