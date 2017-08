Mestre Sudtirol/ Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Mestre Sudtirol (LaPresse)

Mestre Sudtirol, diretta dall’arbitro Nicola Donda, è la partita in programma oggi domenica 13 agosto 2017 alle ore 18.00 presso lo Stadio Mecchia, e valida per il primo turno della Coppa Italia Serie C 2017-2018. La sfida di oggi sarà un faccia a faccia tra due formazioni chiamate a muovere i primi passi nella nuova stagione, partendo da situazioni di partenza abbastanza diverse: il Mestre ricomincia la sua avventura tra i professionisti dopo la vittoria nel campionato di Serie D della scorsa stagione, importante appuntamento per un club che vive sempre in maniera importante il dualismo con il Venezia, recentemente promosso in cadetteria. Il Sudtirol invece ormai da diverse stagioni gioca in Lega Pro (ora tornata a chiamarsi Serie C) essendo arrivato a sfiorare nel 2014 anche la promozione in cadetteria, avendo perso la finale play off contro la Pro Vercelli.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Va ricordato quindi che la partita di Coppa Italia tra Mestre e Sudtirol non sarà visibile in diretta tv, ma solo indiretta streaming video sul canale ufficiale Lega Pro channel, disponibile sul portale sportube.tv a cui però è necessario iscriversi per accedere al servizio.

PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a conoscere quali porrebbero essere le probabili formazioni del match che andrà in scena a Portoguraro, vista l'indisponibilità del campo Baracca di Mestre. Padroni di casa, schierati da mister Zironelli con il 3-4-3: in campo con Favaro in porta, Gritti in posizione di terzino destro e Bussi in posizione di terzino sinistro, con Politti e Perna difensori centrali. A centrocampo spazio a Bussi a destra, Boscolo Papo e Zecchin nelle zone centrali della linea mediana e Fabbri a sinistra, mentre in attacco il tridente titolare sarà composto da Sodinha, Spagnoli e da Beccaro. Risponderà il Sudtirol, schierato da mister Zanetti con il 3-5-2, con Offredi a difesa della porta e una difesa a tre in cui saranno titolari Oneto, Vinetot e Baldan. Tait sarà l'esterno laterale di destra e Zanchi l'esterno laterale di sinistra, con la zona centrale di centrocampo presidiata da Cia, Smith e Bertoni. In attacco, tandem offensivo composto da Lupoli e Costantino.

PRONOSTICI E QUOTE PER LE SCOMMESSE

Difficile fare un pronostico del match dato che il Mestre sarebbe favorito dal fattore campo ma sfavorito nel contempo dalla meno assidua militanza tra i professionisti rispetto a un Sudtirol che è invece ormai una certezza della categoria. Le nostre sensazioni su questa partita sono confermate anche dalle quote di Snai che sono molto alte e incerte anche se i favori del pronostico parrebbero propoìendere per una vittoria casalinga del Mestre. Snai ha quotato l'1 a 2,20, il segno X a 3,20 e la vittoria esterna a 2,90.

