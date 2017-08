Modena Pistoiese/ Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Modena Pistoiese (LaPresse)

Modena Pistoiese, diretta dall’arbitro Marco Rossetti, è la partita in programma oggi domenica 13 agosto alle ore 17.00 presso lo Stadio Tullio Morgagni di Forlì, e valida per il secondo turno di Coppa Italia Serie C 2017-2018. Il Modena è arrivato ai primi appuntamenti ufficiali della stagione di fatto già sfinito dalle molteplici problematiche societarie che hanno consentito solo in extremis l'iscrizione del club al prossimo campionato di Serie C. La prossima stagione nella terza serie pare quindi la priorità a prescindere dalla Coppa Italia, anche se sul piano del gioco il segnale non è stato di certo confortante nella prima trasferta in Toscana. Inoltre, il Modena non potrà disputare in casa questo match a causa dell'inagibilità dello stadio Braglia, dove si stanno svolgendo dei lavori di restauro: è stato designato lo stadio Morgagni di Forlì come sede dell'incontro.

La Pistoiese arriverà invece all'appuntamento dopo aver salutato il proprio pubblico nel primo appuntamento ufficiale della stagione allo stadio Melani in una vera e propria amichevole di lusso contro la Fiorentina, dove sarà registrato il tutto esaurito. Gli arancioni sono passati sotto la guida tecnica di Paolo Indiani ma devono ancora accendere i motori in un precampionato segnato anche da stop contro formazioni di categoria inferiore, come lo zero a zero contro lo Scandicci di qualche giorno fa.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Ricordiamo infine che la partita tra Modena e Pistoiese non sarà visibile in diretta tv, mentre sarà possibile assistete agli eventi in campo al Morgagni in diretta streaming video sul canale Lega Pro Channel attraverso il portale Sportube.tv a cui però sarà necessario iscriversi.

PROBABILI FORMAZIONI

Allo stadio Morgagni di Forlì queste saranno le probabili formazioni che si confronteranno: Modena in campo con Manfredini alle spalle di una difesa a tre composta da Aldrovandi, Popescu e Ambrosini. Calapai sulla corsia laterale di destra e Remedi come esterno mancino presidieranno le fasce, a centrocampo Badjie, Arcaleni e Capellini si muoveranno per vie centrali sulla mediana. In attacco, spazio a Momenté come trequartista e Nolé come unica punta di ruolo nel tandem offensivo. Risponderà la Pistoiese con Biagini estremo difensore, Quaranta laterale di destra in difesa e Priola laterale di sinistra, mentre Minardi e Ranelli saranno i due centrali. A centrocampo Zappa, Papini e Boggian partiranno dal primo minuto, sul fronte offensivo toccherà a Mulas, Ferrari e Zinani essere titolari nel tridente.

PRONOSTICI E QUOTE PER LE SCOMMESSE

Difficile fare il pronostico del match visto anche il campo neutro: va però fatto notare che il cammino in Coppa Italia sembra già compromesso per i canarini, e che quindi i toscani potrebbero avere qualche carta in più oggi da giocare. Vediamo piuttosto cosa dice Snai. Le sue scommesse sono orientate a favore della Pistoiese nonostante il fattore campo sia a favore del Modena. L'1 è quotato 2,90, il segno X a 3,20 e il 2 a 2,20.

