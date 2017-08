Palio di Siena 2017/ Diretta tratta e prima prova live, info streaming video e tv: ecco i 10 cavalli prescelti

Palio di Siena (Foto: Lapresse)

E’ stato comunicato l’elenco dei 10 cavalli che parteciperanno alla tratta per il Palio di Siena del prossimo 16 agosto, quello dell’assunta. Dopo le prove di selezione della mattinata i vari capitani hanno prescelto i 10 destrieri che correranno quindi nella splendida cornice di Piazza del Campo e che quindi parteciperanno alla Tratta di oggi. Tramite sorteggio verranno quindi associate cavallo e contrada, i cui rappresentanti ovvero il Barbaresco ( assistente del cavallo destinato a correre il palio) renderà in consegna il cavallo e lo condurrà nella stalla della Contrada accompagnato dalla folla. Vediamo quindi i 10 cavalli scelti: Porto Alabe, Morosita Prima, Quore de Sedini, Renalzos, Rocco Ro, S’Otheresu, Polonsky, Quasimodo di Gallura, Sarbana e Solo Tuo Due. Ricordiamo infine le 10 contrade ammesse al Palio dell’Assunta 2017 Chiocciola, Selva, Oca, Valdimontone, Torre, Istrice, Onda, Lupa, Aquila e Bruco. (agg Michela Colombo)

IL PALIO DEL 2 LUGLIO

L'ultimo Palio di Siena, quello del 2 luglio, è stato vinto dalla contrada della Giraffa grazie al binomio composto dal fantino Jonatan Bartoletti, detto Scompiglio, e la cavalla Sarbana. I preparativi per il secondo Palio di Siena dell'anno, quello dell'Assunta, sono già in corso. Oggi, domenica 13 agosto, si terrà infatti la cosiddetta "tratta", l'estrazione dei 10 cavalli che parteciperanno al Palio di Siena del 16 agosto in Piazza del Campo, con relativa assegnazione alle contrade che animeranno il concorso. Questa volta a contendersi il Drappellone (per i senesi "cencio") saranno Chiocciola, Selva, Oca, Valdimontone, Torre, Istrice, Onda, Lupa, Aquila e Bruco. Quale di questa contrada farà scrivere il proprio nome nell'albo d'oro del Palio di Siena sotto a quello della Giraffagi? Un indizio potremmo averlo già oggi tra le 12 e le 13 dopo la tratta, quando capiremo a quali contrade verranno assegnati i cavalli sulla carta più forti.

IL RIFIUTO DI TORNASOL

C'è grande attesa, come sempre, in tutta la città per il Palio di Siena dell'Assunta. Orario d'inizio previsto per le ore 19 di mercoledì, quando una Piazza del Campo gremita attenderà l'ingresso fra i canapi dei 10 cavalli in gara per concedersi all'estasi della giostra sul tufo. L'ultimo palio di Siena, più che per il tris di vittorie consecutive di Jonatan Bartoletti, detto Scompiglio, verrà ricordato però per l'esclusione dal concorso del cavallo Tornasol. Il rifiuto di entrare nei canapi, con un fantino esperto e vincente come Trecciolino, in sella per la Tortuca, incapace di convincere il cavallo ad affiancarsi ai suoi simili. L'entrata sul tufo dei veterinari e la scesa dalla sella dello stesso fantino, un mettere da parte l'orgoglio che non è servito ad evitare l'esclusione del cavallo che per quasi un'ora ha tenuto col fiato sospeso l'intera piazza. Alla fine furono proprio i veterinari a sostenere l'impossibilità a partecipare per un'alterazione dello stato "psico-fisico" dell'animale. La speranza, in vista del Palio dell'Assunta, che verrà trasmesso in diretta su Rai Due a partire dalle 18:50, è che questa volta non abbiano a verificarsi problemi di questo tipo, ma che l'attesa sia quella tipica ed emozionante della giostra senese. La telecronaca della manifestazione sulla tv di stato sarà affidata anche stavolta ad Annalisa Bruchi e Maurizio Bianchini.

