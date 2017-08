PRONOSTICI COPPA ITALIA SERIE C/ Scommesse e quote: le partite su cui puntare (2^ giornata)

Coppa Italia di Lega Pro di nuovo in campo (foto LaPresse)

SERIE C, DI NUOVO IN CAMPO

Nel weekend calcistico si scenderà in campo anche per la Coppa Italia di Serie C, competizione sempre tenuta d’occhio in maniera particolare dagli scommettitori per le liete sorprese che riesce a riservare. Si inizierà con un antipasto, ovvero l’unica partita in programma sabato pomeriggio. Si tratta di Teramo-Racing Fondi, in campo alle ore 18.00 con gli abruzzesi reduci da una brutta sconfitta nella partita d’esordio nella competizione. Teramani comunque favoriti a una quota di 2.15, pareggio quotato 2.85 e vittoria dei laziali quotata 3.40. Il programma domenicale si aprirà invece con uno scontro al Nord, Cuneo-Monza, con i padroni di casa favoriti a 1.75 contro la quota di 4.10 fissata per la vittoria dei brianzoli, in uno scontro tra due squadre neopromosse dalla Lega Pro. Si giocherà alle 17.00, alla stessa ora di Modena-Pistoiese, con vittoria dei padroni di casa quotata 2.20 rispetto alla quota di 3.60 per l’eventuale successo degli orange sul campo neutro di Forlì.

QUOTE INTERESSANTI A SANTARCANGELO

La Coppa Italia di Lega Pro è utile per molte formazioni per testare i nuovi acquisti e lo stato di forma in vista dell’inizio del campionato. E così sarà anche in alcune sfide in cui il turn over potrebbe cambiare l’esito dei pronostici e far azzeccare agli scommettitori qualche ricca quota. Potrebbe accadere in Mestre-Sudtirol, in cui gli ospiti partiranno comunque con un lieve favore del pronostico, a una quota di 2.20 mentre la vittoria interna dei mestrini, che affronteranno le gare interne ufficiali di questa stagione allo stadio di Portogruaro. Quote equilibrate anche nella sfida di Santarcangelo di Romagna, dove pure i padroni di casa sono reduci da una sconfitta piuttosto pesante che ne ha compromesso il cammino nella competizione. Il fattore campo vede i bookmaker considerare comunque i padroni di casa favoriti a una quota di 2.15, mentre il successo esterno marchigiano viene proposto ad una quota di 2.96 e la quota per il pareggio fissata invece a 3.50.

DOMENICA DI DERBY IN PUGLIA E TOSCANA

Molto ricco anche il programma serale domenicale, il prossimo 13 agosto per la Coppa Italia di Lega Pro, con il quale gli scommettitori potranno sbizzarrirsi. Vittoria interna del Bisceglie contro il Monopoli quotata 2.55 nel derby pugliese, col i padroni di casa appena tornati tra i professionisti dopo un’attesa molto lunga che scontano l’inesperienza rispetto ai monopolesi, quotati in maniera leggermente inferiore per il successo fuori casa, a 2.45. Fischio d’inizio per questa sfida alle ore 20.30, così come per Prato-Siena, con la quota dei padroni di casa crollata a 1.12, mentre la vittoria del Siena viene proposta a 11.00, visto che per i bianconeri è trapelata l’intenzione di voler schierare i giovani, in una competizione che non sembra catturare l’interesse della Robur.

© Riproduzione Riservata.