Pagelle/ Juventus Lazio: i voti della partita (Supercoppa Italiana 2017, primo tempo)

Pagelle Juventus Lazio (LaPresse)

Eccoci puntuali con le pagelle di Juventus e Lazio dopo i primi 45 minuti. Dopo un primo tempo a tratti sorprendente e nel complesso molto divertente, Lazio in vantaggio per 1-0 sulla Juventus, nella finale della Supercoppa Italiana. Decide fin qui il gol di Immobile (voto 7), su rigore, al minuto 32; penalty conquistato dallo stesso bomber biancoceleste, steso in uscita da Buffon (voto 6), dopo una palla persa dal centrocampo juventino. Andamento del match piuttosto irregolare, con avvio tutto a tinte bianconere e miracolo di Strakosha (voto 7) su Cuadrado (voto 5,5) dopo soli 3 minuti. Poi la crescita progressiva della Lazio, meritevole per quanto creato e per la voglia dimostrata del vantaggio parziale. Ben inserito a centrocampo l'unico neo-acquisto, Lucas Leiva (voto 6,5); creativo e pericoloso a trequarti Luis Alberto (voto 6,5); dominante in difesa de Vrij (voto 6,5), che non ha fatto toccare palla ad Higuain (voto 5), un fantasma per il momento così come Mandzukic (voto 5). Ci aspettiamo una ripresa con cambio di rotta ispirato da Allegri ma non sarà un'impresa facile per la Juve!

JUVENTUS-LAZIO: I VOTI DEL PRIMO TEMPO

VOTO JUVENTUS 5 – Avvio fragoroso, gol sfiorato e poi... il nulla. La squadra dopo 10 minuti arrembanti perde la bussola, perde possessi nella propria metà campo, perde quasi l'identità da Juve. Allegri preoccupato

MIGLIORE JUVENTUS BUFFON VOTO 6 – E' vero che stende Immobile e provoca il rigore, così come è vero che non aveva scelta nell'occasione... Poi è fondamentale con una doppia parata che salva i suoi nel momento di massima sofferenza

PEGGIORE JUVENTUS MANDZUKIC VOTO 5 – Lui e Khedira sono irriconoscibili, da mani nei capelli. Inutile nel gioco di squadra

VOTO LAZIO 7 – Trema terribilmente in avvio, poi riesce a rialzarsi e carburare, meritando il vantaggio. L'impresa sarà mantenere questa intensità fino alla fine

MIGLIORE LAZIO IMMOBILE VOTO 7 – Si procura e segna il rigore che decide fino a questo momento la partita. Tiene in ansia tutta la difesa avversaria

PEGGIORE LAZIO BASTA VOTO 5,5 – Da matita rossa l'errore in marcatura su Alex Sandro, che per poco non porta all'1-0 juventino. Poi potrebbe fare meglio nell'uno contro uno con Buffon, dall'altra parte del campo, per arrivare al 2-0 (Luca Brivio)

© Riproduzione Riservata.