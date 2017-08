Prato Siena/ Streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Prato Siena (LaPresse)

Prato Siena, diretta dall’arbitro Andrea Colombo, è la partita in programma oggi domenica 13 agosto alle ore 20.30 presso lo stadio Ettore Mannucci e valida per il secondo turno della Coppa Italia serie C 2017. Una sfida quindi tutta toscana per il girone E dove i bianconeri hanno già affrontato un derby nella prima giornata, quello contro il Gavorrano terminato con un pareggio fissato sull’uno a uno. Al Siena servirà dunque una vittoria contro un Prato per passare il turno che però è reduce da un'estate difficilissima, con lo scandalo dei giocatori extracomunitari importati con pratiche irregolari che potrebbe causare penalizzazioni e problematiche di vario tipo a una società che comunque continua ad essere la più longeva per militanza nel terzo gradino del calcio italiano. Certo, il Prato negli ultimi trenta anni è stato costantemente in Serie C, mentre il Siena ha vissuto stagioni esaltanti in Serie A, arrivando a giocare nel contempo anche la semifinale di Coppa Italia, con l'accesso alla finalissima perduto per un soffio nel doppio confronto contro il Napoli.

Queste però sono immagini però che appartengono al passato: il Siena deve ripartire dopo una stagione non esaltante, con i bianconeri fuori dai play off, mentre il Prato, come spesso è accaduto nelle ultime stagioni, si è ritrovato invischiato nella lotta per non retrocedere, salvandosi grazie alla vittoria nei play out contro il Tuttocuoio (due anni fa era stato invece lo spareggio vinto contro la Lupa Roma a permettere ai biancazzurri di conquistare la permanenza in Lega Pro).

Segnaliamo infine che la partita tra Prato e Siena non sarà visibile in diretta tv, ma sarà possibile vedere la sfida di Coppa Italia Serie C in diretta streaming video collegandosi al sito ufficiale Lega Pro Channel, disponibile al portale Sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi per accedere al servizio.

Allo stadio Mannucci scenderanno in campo queste probabili formazioni: Prato padrone di casa schierato con Sarr tra i pali, Demoleon in posizione di terzino destro, Martinelli e Marzorati impiegati come centrali della retroguardia e Badan con il ruolo di laterale mancino di difesa. Tris titolare di centrocampo che presenta dal primo minuto Kouassi, Marini e Cavagna, il tridente offensivo sarà invece formato da Vangi, Ceccarelli e Piscitella. Risponderà il Siena con Pane a difesa della porta, Brumat sull'out difensivo di destra e Iapichino sull'out difensivo di sinistra, mentre al centro della difesa ci sarà spazio per Terigi e D'Ambrosio. A centrocampo partiranno titolari Damian, Vassallo e Cruciani, mentre Cristiani avrà compiti da trequartista sul fronte offensivo, alle spalle di Neglia e Marotta titolari nel tandem d'attacco.

Difficile fare il prossimo della partita anche se va detto che i lanieri non potranno fare affidamento sul fattore campo e i bianconeri pare abbiano qualcosa in più da quanto è emerso dal mercato estivo. Vista l'incertezza facciamoci orientare dalle quote di Snai che propendono per una vittoria esterna del Siena. L'1 infatti è quotato a 2,75, il segno X a 3,15 e infine il segno 2 a 2,35.

