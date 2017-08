Probabili formazioni/ Barcellona-Real Madrid quote e ultime novità live (Supercoppa di Spagna 2017)

Probabili formazioni Barcellona-Real Madrid (LaPresse)

Stasera ecco il primo Clasico della stagione: Barcellona-Real Madrid si gioca alle ore 22.00 al Camp Nou per l’andata della Supercoppa di Spagna 2017, trofeo che da quelle parti si assegna con partite d’andata e ritorno. Sicuramente non è il trofeo più importante dell’anno, ma di certo nessuno ha intenzione di lasciarlo ai grandi rivali: fra Barcellona e Real Madrid non sono mai partite banali. Andiamo allora subito a vedere quali sono le probabili formazioni che i due allenatori Ernesto Valverde e Zinedine Zidane dovrebbero proporre in questa partita, senza dimenticare di dare anche uno sguardo alle quote e al pronostico, per inquadrare meglio che cosa potremmo vedere in campo.

PRONOSTICO E QUOTE

Anche grazie al fattore campo, il favore del pronostico in questa partita d’andata della Supercoppa di Spagna fra Barcellona e Real Madrid va ai blaugrana. Le quote Snai infatti ci dicono che il segno 1 per la vittoria del Barcellona è proposto a 1,95, mentre poi si sale a 4,00 in caso di pareggio (segno X), mentre per il segno 2 che sta ad indicare la vittoria del Real Madrid la quota proposta è di 3,40 volte la posta in palio.

BARCELLONA, CAMBIO DI MODULO?

Per Ernesto Valverde sarà la prima partita ufficiale sulla panchina del Barcellona, subito un Clasico: dato l’addio a Neymar, non si rinuncia comunque al tridente, dove accanto agli intoccabili Messi e Suarez potrebbe trovare spazio Deulofeu, tornato al Barcellona dopo le esperienze all’Everton e al Milan, anche se per il prosieguo della stagione il terzo titolare dell’attacco potrebbe arrivare dal mercato. A centrocampo tre certezze, cioè Busquets, Rakitic e Iniesta: il primo presumibilmente agirà qualche metro dietro gli altri due, per cui il 4-3-3 catalano potrebbe anche essere definito un 4-1-2-3. Infine la difesa, che ad essere onesti è il punto debole per il Barcellona di oggi: davanti al portiere Ter Stegen la coppia centrale sarà composta da Piqué e Umtiti, con Aleix Vidal terzino destro e Jordi Alba sulla fascia sinistra.

REAL MADRID, RONALDO IN PANCHINA?

Modulo 4-3-3 anche per il Real Madrid e la notizia è che Cristiano Ronaldo potrebbe partire dalla panchina ancora una volta, come già martedì nella Supercoppa Europea, a causa di una preparazione ancora approssimativa. Detto che CR7 può comunque risultare prezioso anche partendo dalla panchina, ecco che il tridente dal primo minuto potrebbe essere formato da Isco ‘l’equilibratore’ con Bale e Benzema. Il Real è reduce dalla trasferta a Skopje, dove ha già giocato la prima partita ufficiale della stagione, dunque Zidane potrebbe iniziare ad alternare i giocatori della rosa, magari fornendo a Kovacic l’occasione di essere titolare a centrocampo insieme a Casemiro e Kroos, mentre in difesa non ci dovrebbero essere novità. Nella retroguardia del Real Madrid ci attendiamo dunque K. Navas in porta, Carvajal terzino destro, la coppia centrale formata da Varane e Sergio Ramos, sulla fascia sinistra infine Marcelo.

IL TABELLINO DELLE PROBABILI FORMAZIONI

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; A. Vidal, Piqué, Umtiti, Jordi Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, L. Suarez, Deulofeu. Allenatore: Valverde.

REAL MADRID (4-3-3): K. Navas; Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kovacic, Kroos; Isco, Bale, Benzema. Allenatore: Zidane.

