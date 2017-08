Probabili formazioni/ Juventus-Lazio quote e ultime novità live (Supercoppa Italiana 2017)

Probabili formazioni Juventus Lazio (LaPresse)

Stasera si assegna la Supercoppa Italiana 2017, il primo trofeo della nuova stagione, o forse l’ultimo della vecchia: Juventus-Lazio si gioca alle ore 20.45 allo stadio Olimpico fra i bianconeri campioni d’Italia e detentori della Coppa Italia e i biancocelesti finalisti di Coppa, come prevede il regolamento quando una squadra fa doppietta. Andiamo allora subito a vedere quali sono le probabili formazioni che i due allenatori Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi dovrebbero proporre in questa partita Juventus-Lazio, senza dimenticare di dare anche uno sguardo alle quote e al pronostico, per inquadrare meglio che cosa potremmo vedere in campo.

PRONOSTICO E QUOTE

Non basta il fatto che si giochi all’Olimpico: il favore del pronostico in questa Supercoppa Italiana Juventus-Lazio va tutto ai bianconeri. Le quote Snai infatti ci dicono che il segno 1 per la vittoria della Juventus (formalmente “in casa” perché campione d’Italia) è proposto a 1,80, mentre poi si sale a 3,50 in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari (segno X) e fino a 4,75 per il segno 2 che sta ad indicare la vittoria della Lazio.

JUVENTUS, LE SCELTE DI ALLEGRI

Un solo volto nuovo dovrebbe scendere in campo stasera nella Juventus: si tratta del brasiliano Douglas Costa, che affiancherà gli intoccabili Dybala e Mandzukic sulla linea dei trequartisti alle spalle della punta centrale, che sarà naturalmente Higuain. Squadra che vince non si cambia, potremmo dire, ed Allegri sfrutta le tante certezze che gli arrivano dalla passata stagione, come ad esempio la coppia formata da Khedira e Pjanic in mediana. In difesa nessun volto nuovo dal primo minuto, anche se in assenza di Bonucci qualcosa sta cambiando nella retroguardia della Juventus a livello di interpretazione, con un adattamento non facilissimo nel corso di questa estate: Buffon avrà davanti a sé la coppia centrale formata da Barzagli e Chiellini, con l’ex Lichtsteiner terzino destro e Alex Sandro a presidiare la corsia mancina.

LAZIO, I CASI ANDERSON E KEITA

Quasi tutto ruota attorno a Felipe Anderson e Keita Balde Diao che, scherzi del calciomercato, è un grande obiettivo dei bianconeri. Considerati i recenti problemi fisici del brasiliano, consideriamo titolare il senegalese nella coppia d’attacco che coronerà il modulo 3-5-2 della Lazio di Simone Inzaghi, naturalmente al fianco di Ciro Immobile, che è intoccabile nel ruolo di centravanti. Il perno del centrocampo sarà il nuovo acquisto Lucas Leiva, perde di Biglia in cabina di regia, mentre gli altri quattro quinti della mediana biancocelesti sono volti noti per i tifosi della Lazio: Parolo e Milionkovic-Savic mezzali, Basta esterno destro e Lulic sulla fascia mancina. Infine la difesa a tre davanti al portiere Strakosha, dove i titolari dovrebbero essere Wallace, il perno De Vrij (altro giocatore nel mirino della Juventus in questa estate) e Radu.

IL TABELLINO DELLE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic, Higuain. Allenatore: Massimiliano Allegri.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, De Vrij, Radu; Basta, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Keita, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi.

