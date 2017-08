Probabili formazioni/ Roma-Celta Vigo: ultime novità live (amichevole)

Eusebio Di Francesco (foto LaPresse)

Celta Vigo-Roma sarà l’ultima amichevole estiva per i giallorossi allenati da Eusebio Di Francesco. Nuovo ciclo per la formazione giallorossa, reduce però da una sconfitta contro il Siviglia che ha messo in evidenza delle lacune ancora presenti nell’undici capitolino, soprattutto a livello difensivo. La sfida d’esordio contro l’Atalanta è ormai alle porte in campionato, e la Roma dovrà curare questo aspetto oltre alla caccia all’attaccante, con la trattativa Mahrez sempre in ballo. Per la Roma l’avversario di turno sarà un Celta Vigo semifinalista nella scorsa edizione di Europa League, ma che arrivato a metà classifica nella Liga Spagnola, in questa stagione non prenderà parte alle coppe europee. Vediamo dunque ora quali saranno le probabili formazioni della sfida amichevole Celta Vigo-Roma.

FORMAZIONE ROMA, SU CHI PUNTA DI FRANCESCO?

Eusebio Di Francesco schiererà il 4-3-3 che l’ha già contraddistinto la preparazione estiva della Roma oltre che la sua esperienza alla guida del Sassuolo nelle ultime stagioni. Contro il Celta Vigo mancherà il difensore centrale Manolas, colpito ad una spalla nell’amichevole di Siviglia e dunque costretto a stare a riposo. Al centro della retroguardia nella difesa a quattro tornerà l’argentino Fazio assieme al nuovo acquisto messicano Hector Moreno, mentre il serbo Kolarov sarà l’esterno mancino ed il brasiliano Bruno Peres l’esterno destro di difesa, davanti al portiere, sempre di nazionalità brasiliana, Alisson. A centrocampo, spazio al nuovo Capitano, Daniele De Rossi, affiancato da Pellegrini e da Radja Nainggolan, col belga che dovrebbe essere confermato in luogo dell’olandese Strootman. In attacco le ali saranno un altro ex Sassuolo, il francese Defrel, e l’argentino Perotti col bomber bosniaco Dzeko (autore dell’unico gol giallorosso nel ko di Siviglia) al centro del tridente offensivo.

FORMAZIONE CELTA VIGO, LE SCELTE DI UNZUE

Il Celta Vigo di Juan Carlos Unzue ripartirà come detto dopo aver sfiorato la gloria europea nella passata stagione, con la doppia semifinale contro il Manchester United in Europa League decisa a favore dei Red Devils solo nel finale della sfida ad Old Trafford, in cui i galiziani hanno sfiorato il colpaccio. Il Celta è reduce da una sconfitta ai rigori contro l’Udinese nel trofeo Quinocho. Contro la Roma, Unzue schiererà una difesa a tre composta da Jonny, Mallo e dall’ex Fiorentina Roncaglia davanti all’estremo difensore Ivan Villar. Nel 3-5-2 del tecnico gli esterni di fascia saranno Radoja e Jozabed, con Sergi Gomez, Lobotka e Maxi Gomez centrali sulla linea mediana. In avanti, toccherà a Iago Aspas e Pione Sisto comporre il tandem offensivo.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

INTER (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Hector Moreno, Fazio, Kolarov; De Rossi, Pellegrini, Strootman; Perotti, Defrel, Dzeko. Allenatore: Eusebio Di Francesco.

CELTA VIGO (3-5-2): Ivan Villar; Jonny, Mallo, Roncaglia; Radoja, Maxi Gomez, Sergi Gomez, Lobotka, Jozabed; Iago Aspas, Pione Sisto. Allenatore: Juan Carlos Unzue.

© Riproduzione Riservata.