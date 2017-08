Pronostici Barcellona Real Madrid/ Le scommesse e le quote della partita di andata (Supercoppa di Spagna 2017)

Pronostici Barcellona Real Madrid (LaPresse)

Si gioca stasera la partita d’andata della finale della Supercoppa di Spagna 2017 Barcellona-Real Madrid: prima occasione per le due formazioni più forti e note della penisola iberica, che ricordiamo, scenderanno in campo oggi domenica 13.00 alle ore 22.00 presso il Camp Nou, casa della formazione blaugrana. Quando si parla di Barcellona e Real Madrid appare sempre difficile fare in pronostico ben chiaro e in uno scontro così importante come è quello di questa sera lo è ancora meno. Proviamo comunque a considerare alcuni fattori prima di fornire le quote e le scommesse per il match. Partiamo dai padroni di casa ovvero i blaugrana di Valverde, che al cui favore nel pronostico gioca proprio il fattore campo e la caldissima bolgia dei fan, da sempre molto significativi anche su tabelloni del risultato.

BARCELLONA ORFANO DI NEYMAR

Va certamente detto che la stagione estiva del Barcellona si è rivelata brillante con tante vittorie importanti nelle amichevoli estive oltre che prestazioni eccellenti da parte sia dei titolari di Valverde come dalle secondo linee. Di contro però la partita di questa sera non vedrà con la maglia blaugrana Neymar, punta di diamante nella rosa e appena volato Parigi per vestire la maglia del Psg dietro un affare da 222 milioni di euro: curiosamente il fattore Neymar potrebbe anche giocare a favore del Barcellona, ansioso di poter dimostrare di essere sempre al top anche senza il brasiliano.

REAL MADRID E IL FATTORE CR7

Dall’altra parte però vi è il Real Madrid di Zidane fresco vincitore della Supercoppa europea contro il Manchester United di Mourinho. I Blancos pur essendo uno delle squadre più vittoriose di sempre e campione continentale in carica non ha mai brillante in Supeprcoppa di Spagna dove il record di vittorie nonché l’ultimo titolo sono blaugrana. Va inoltre ricordato che la stagione estiva della formazione di Zidane non è stata tra le più brillanti e sono state poche le soddisfazioni date anche dalla rosa stellare che il tecnico francese ha disposizione. Amichevole a parte quando i giochi si fanno seri il Real Madrid c’è e con anche Cristiano Ronaldo, vero uomo chiave della squadra dei Galacticos.

QUOTE SCOMMESSE SNAI

Il portale di scommesse snai nel formulare il suo pronostico e nel dare le quote dell’1x2 ha fatto pesare notevolmente il fattore campo e storia a favore del Barcellona, la cui vittoria stasera è stata data a 1.95, contro il 3.45 assegnato invece al Real Madrid: difficile ma possibile sulla carta il pareggio quotato a 3.90.

© Riproduzione Riservata.