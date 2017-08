Pronostici Juventus Lazio/ Le scommesse e le quote della Finale Supercoppa 2017

Mandzukic e Bastos durante Juventus-Lazio - LaPresse

C’è grande attesa per il primo appuntamento con la stagione calcistica 2017-2018. Questa sera, a partire dalle ore 20:45, si terrà la sfida fra Juventus e Lazio, gara che si giocherà allo stadio Olimpico di Roma e che sarà valevole per la Supercoppa Italiana 2017. La Juventus, vincitrice dello scudetto della passata stagione, sfiderà la Lazio, finalista della Coppa Italia, sempre con i bianconeri. Ovviamente sulla carta appare favorita la compagine allenata da Massimiliano Allegri, che quasi raramente sbaglia queste sfide, e che ha una rosa ben più attrezzata rispetto ai biancocelesti. Attenzione però a non sottovalutare la squadra diretta da Simone Inzaghi, che l’anno scorso ha sorpreso tutti soprattutto per il gioco espresso, riuscendo ad ottenere una qualificazione in Europa League non pronosticata ad agosto 2016. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio quali sono le quote assegnate al match in oggetto.

QUOTE SCOMMESSE SNAI

La nostra agenzia di scommesse di riferimento è la Snai, che vede la Juventus di Allegri ampiamente favorita, con la quota per l’uno, il successo bianconero, pari a 1,80, contro la vittoria della Lazio che è data a 4,75. Più basso addirittura il pareggio (ricordiamo, nei tempi regolamentari), dato a 3,50. Per quanto riguarda la doppia chance (la possibilità di scegliere due segni in contemporanea), invece, puntare sull’1x non conviene, visto che la quota è molto bassa ovviamente, pari a 1,18, mentre l’x2 potrebbe essere interessante, visto che la quota è di due: la vostra puntata verrebbe così matematicamente raddoppiata.

GOL E NOGOL

Andiamo a vedere anche le quote relative a gol e nogol (se si segnerà o meno entro il novantesimo), rispettivamente pari a 1,80 e 1,90, mentre l’under classico, quello 2,5 (sotto o sopra le due reti totali segnate), è dato a 1,80 con l’over a 1,90.

RISULTATO ESATTO

Infine, per quanto riguarda il risultato esatto, l’1-0 è quello considerato maggiormente probabile, dato a 6,50, con l’1 a 1 che segue a ruota, quotato 6,75. Se invece voleste fare il botto, attenzione al 4-4, che pagherebbe ben 100 volte la vostra puntata: non male.

