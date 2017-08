Risultati/ Coppa Italia 2017-2018 diretta gol livescore

Risultati Coppa Italia (LaPresse)

Per completare il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2017-2018 mancano solamente due risulttai, quelle che si disputano oggi in posticipo rispetto al grosso del programma che è andato in scena ieri. Dunque per prima cosa ricordiamo subito il programma di queste ultime due sfide: alle ore 18.00 ecco Genoa-Cesena a Marassi, mentre alle ore 20.30 lo stadio Marcantonio Bentegodi ospiterà il match Verona-Avellino. Ricordiamo pure che, come nei due turni precedenti, anche questo si disputa in partita secca, dunque in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà con i tempi supplementari e se necessario anche con i calci di rigore.

FATTORE CAMPO, COSA DICE IL REGOLAMENTO?

Si gioca in casa della squadra con il numero d’ingresso più basso, cioè quella teoricamente più forte - o per lo meno che nella passata stagione ha fatto meglio -, fatto che fa discutere da tanti anni, perché molti propongono l’inversione del fattore campo per dare vita a sfide più interessanti e combattute. In attesa di eventuali sviluppi, ecco che due squadre di Serie A come Genoa e Verona ospitano in casa propria due formazioni di Serie B quali Cesena e Avellino. Il pronostico favorisce dunque il Grifone e i gialloblù, ma vedremo sul campo che cosa succederà.

PROVE GENERALI PER IL CAMPIONATO

Siamo sempre più vicini all’inizio dei campionati e di conseguenza questo impegno di Coppa Italia può essere considerato per tutti gli allenatori come una sorta di prova generale in vista del debutto in campionato - fra una settimana per Genoa e Verona, fra due per Cesena e Avellino visto che la B inizia sette giorni dopo la A. La buona notizia è che non siamo ancora in una fase della stagione in cui in Coppa Italia si fanno calcoli di turnover per privilegiare il campionato, anzi può essere importante schierare le formazioni migliori: speriamo dunque di assistere a due belle partite, fra squadre che hanno tutte un posto importante nella storia del nostro calcio.

3° TURNO COPPA ITALIA

Domenica 13 agosto

Ore 18.00

Genoa-Cesena

Ore 20.30

Verona-Avellino

