Risultati/ Coppa Italia Serie C 2017-2018: classifica, diretta gol livescore delle partite

La Coppa Italia di Serie C 2017-2018 ci tiene compagnia anche oggi: siamo nel corso della prima fase a gironi, che è cominciata settimana scorsa. Si replica anche oggi, visto che è proprio la Coppa Italia a caratterizzare il mese di agosto delle squadre di Serie C, in attesa che cominci il campionato. Già ieri è stata disputata la partita Teramo-Fondi, della quale è stato disposto l’anticipo per accordo fra le due società, ecco dunque quali partite caratterizzeranno la giornata di oggi, domenica 13 agosto: alle ore 17.00 Cuneo-Monza e Modena-Pistoiese; alle ore 18.00 Mestre-Sudtirol e Santarcangelo-Fano; in serata si disputeranno invece, con fischio d’inizio alle ore 20.30, Bisceglie-Monopoli, Catania-Sicula Leonzio e Prato-Siena.

LA NUOVA FORMULA DELLA COPPA ITALIA DI SERIE C: ECCO COME FUNZIONA

Ricordiamo adesso alcune informazioni fondamentali circa la formula della Coppa Italia di Serie C. A questa prima fase eliminatoria a gironi partecipano le 29 squadre del campionato di Serie C (tornato proprio quest’anno alla sua storica denominazione) che non hanno partecipato alla Coppa Italia maggiore. Le squadre sono suddivise in nove gironi da tre squadre con gare di sola andata (ogni squadra gioca in casa con una rivale e in trasferta con l’altra, naturalmente in ogni giornata una delle tre riposa) e un girone a due squadre, in questo caso con gare di andata e ritorno. La vincente di ogni girone si qualifica per la fase finale, nella quale entreranno in scena le 27 squadre della terza serie del nostro calcio che sono state ammesse alla Coppa Italia, ma che poi naturalmente concorreranno per il trofeo di categoria.

UN TURNO GIA' DECISIVO PER MOLTE SQUADRE

In quei gironi nei quali la prima partita è già stata disputata domenica scorsa, oggi naturalmente la classifica potrebbe assumere già un volto piuttosto significativo e magari al termine dei match odierni alcune squadre saranno già state eliminate da questa Coppa Italia di Serie C, di conseguenza la posta in palio si fa di una certa consistenza: andiamo allora ad elencare tutte le partite che saranno disputate oggi, con l'indicazione delle classifiche dei gironi - due dei quali invece debuttano oggi.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C

Ore 17.00

Cuneo-Monza

GIRONE A: Monza, Carrarese 1; Cuneo 0.

Modena-Pistoiese

GIRONE D: Pontedera 3; Pistoiese, Modena 0.

Ore 18.00

Mestre-Sudtirol

GIRONE B: è la prima partita

Santarcangelo-Fano

GIRONE C: Ravenna 3; Santarcangelo, Fano 0.

Ore 20.30

Bisceglie-Monopoli

GIRONE H: Fidelis Andria 3; Bisceglie, Monopoli 0.

Catania-Sicula Leonzio

GIRONE L: è la prima partita

Prato-Siena

GIRONE E: Gavorrano, Siena 1; Prato 0.

