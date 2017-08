Roma-Celta Vigo/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, orario, risultato live

Diretta Roma-Celta Vigo: qui il difensore argentino Federico Fazio, 30 anni (LAPRESSE)

Roma-Celta Vigo, domenica 13 agosto 2017 alle ore 19.30, sarà la sfida che chiuderà il tour spagnolo dei giallorossi, l'ultima amichevole prima dell'esordio in campionato contro l'Atalanta previsto per il successivo weekend. Di fronte i galiziani, squadra l'anno scorso protagonista in Europa League, con l'accesso in finale sfiorato dopo una tiratissima semifinale contro il Manchester United, ma solo tredicesimi nella Liga Spagnola e dunque esclusi dalla prossima edizione delle Coppe Europee.

ROMA-CELTA VIGO, DIRETTA LIVE

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE L’AMICHEVOLE

Roma-Celta Vigo, domenica 13 agosto 2017 alle ore 19.30, sarà trasmessa per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare sui canali 201, 206 e 251 di Sky, rispettivamente Sky Sport 1 HD, Sky Super Calcio HD e Sky Calcio 1 HD, con diretta streaming video via internet dell'incontro disponibile sul sito skygo.sky.it.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Roma in campo con il portiere brasiliano Allisson tra i pali, il suo connazionale Bruno Peres esterno di difesa sulla fascia a destra, mentre a sinistra giocherà il serbo Kolarov. Il greco Manolas, uscito dopo un colpo alla spalla subito contro il Siviglia in amichevole, dovrebbe essere tenuto a riposo, con la coppia di difensori centrali composta dal messicano Hector Moreno e dall'argentino Fazio. A centrocampo, spazio a De Rossi affiancato dal belga Nainggolan e da Pellegrini, con possibile partenza dalla panchina per l'olandese Strootman. In attacco, tridente titolare col francese Defrel, il bosniaco Dzeko e l'argentino Perotti. Risponderà il Celta Vigo con Villar estremo difensore alle spalle di una difesa a quattro composta da Hugo Mallo sulla corsia laterale di destra, Jonny sulla corsia laterale di sinistra e Roncaglia e Sergi Gomez schierati al centro della retroguardia. I laterali di centrocampo saranno Radoja sull'out di destra e Lobotka sull'out di sinistra, mentre per vie centrali giocheranno Jozabed e Pione Sisto. Il tandem offensivo della formazione galiziana sarà invece formato da Maxi Gomez e da Iago Aspas.

LE TATTICHE

Eusebio Di Francesco sta lavorando tatticamente sul 4-3-3, mentre il tecnico del Celta Vigo, Juan Carlos Unzue, ha schierato la squadra con il 4-4-2 negli ultimi test. L'ultima sconfitta nell'amichevole giocata in casa del Siviglia ha messo in luce particolari della squadra giallorossa che già si conoscevano. Grande potenzialità offensiva, con Dzeko sempre puntuale in zona gol e Defrel molto attivo e capace di cogliere un palo, ma anche grande fragilità difensiva, col Siviglia che ha avuto buon gioco tra le maglie larghe della retroguardia giallorossa. Il Celta Vigo è reduce invece da una sconfitta ai calci di rigore in un test amichevole contro un'altra squadra italiana, l'Udinese, che si è imposta nel Trofeo Quinocho.

IL MERCATO GIALLOROSSO

Quest’anno la Roma ha iniziato un ciclo completamente nuovo sotto la guida di Eusebio Di Francesco, per la prima volta alla guida di una grande squadra e che ha portato con sé due suoi fedelissimi in neroverde, il centrocampista Lorenzo Pellegrini (cresciuto proprio nel vivaio della Roma) e l'attaccante francese Defrel. La Roma però ha salutato anche tanti protagonisti delle ultime due fortunate stagioni, chiusesi con un terzo e un secondo posto in Serie A. Non solo Francesco Totti, che ha chiuso alla vigilia dei quarantuno anni la sua esperienza da calciatore professionista; hanno lasciato la squadra anche il portiere polacco Szczesny, il difensore tedesco Rudiger, il centrocampista argentino Paredes e l'attaccante egiziano Salah, tutti giocatori che avevano offerto un contributo importante nella passata stagione. Gli arrivi di Karsdorp, Kolarov e Gonalons hanno però riequilibrato una rosa che punta ad essere protagonista sia in campionato, sia in Champions League, dove la Roma partirà dalla fase a gironi. Il Celta Vigo proverà invece a riaffacciarsi nella zona europea della Liga Spagnola, pur consapevole della distanza che separa la compagine galiziana dalle big.

