Santarcangelo Fano/ Info streaming video e diretta Sportube.tv, probabili formazioni, orario e risultato live

Diretta Santarcangelo Fano (LaPresse)

Santarcangelo Fano, diretta dall’arbitro Federico Fontani, è la partita in programma oggi domenica 13 agosto alle ore 18.00 e valida per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C 2017. Si ritorna in campo oggi dopo che la formazione dei clementini ha perso nettamente la prima sfida, zero a tre in casa del Ravenna, con i padroni di casa che dunque anche con una vittoria, a meno che non arrivi una clamorosa goleada, rischiano di non riuscire a qualificarsi per il turno successivo. Proverà a trarne vantaggio un Fano che vivrà in casa dei romagnoli il proprio esordio stagionale: si prospetta comunque un confronto equilibrato, anche se il Teramo, nonostante la falsa partenza in Coppa Italia, proverà ad affrontare una stagione con maggiori ambizioni rispetto a un Fano reduce da un campionato di Lega Pro travagliato, che ha visto il sodalizio marchigiano conquistare la salvezza non senza grandi difficoltà. Dunque la partita potrebbe essere aperta a qualunque risultato, anche se il Teramo a Fermo ha evidenziato non poche difficoltà.

INFO STREAMING VIDEO E TV, COME VEDERE LA PARTITA

Va ricordato infine che per la partita di Coppa Italia Serie C tra Santarcangelo e Fano non è prevista alcuna diretta tv, ma tutti gli appassionati potranno seguire l’incontro in diretta streaming video sul canale ufficiale Lega Pro Channel disponibile la portale sportube.tv, a cui però sarà necessario iscriversi per usufruire del servizio.

PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo quindi le probabili formazioni della sfida: il Santarcangelo di mister Angelini confermerà il 3-5-2 già visto nel match d'esordio di Coppa Italia al Benelli di Ravenna, con Bastianoni estremo difensore e una difesa a tre composta da Sirignano, Bondioli e Briganti. Toninelli avrà il compito di presidiare la fascia destra mentre Maloku sarà schierato sulla corsia laterale di sinistra. A centrocampo Moroni, Gaiola e Broli si muoveranno invece per vie centrali, col tandem offensivo che vedrà schierati titolari dal primo minuto Bruschi e Palmieri. Risponderà il Fano con il 4-3-1-2 disegnato dal mister Cuttone: Miori in porta alle spalle di una difesa a quattro schierata dalla corsia laterale di destra alla corsia laterale di sinistra con Lanini, Ferrani, Gattari e Fabbri. Terzetto titolare di centrocampo composto da Capellupo, Shaka e Schiavini, Torelli si muoverà in posizione di trequartista sul fronte offensivo alle spalle di Germinale e Melandri.

© Riproduzione Riservata.