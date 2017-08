Verona Avellino/ Streaming video diretta tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Verona Avellino (LaPresse)

Verona Avellino, diretta dall'arbitro Mazzloeni, è la partita in programma oggi domenica 13 agosto alle ore 20.30 allo stadio Marc’antonio Bentegodi e valida per il terzo turno preliminare della Coppa Italia 2017-2018. Lo scontro diretto in programma questa sera si annuncia particolarmente caldo, viste anche le alte ambizioni delle rispettive squadre per la prossima stagione. La formazione di Novellino, che quest'anno disputerà il suo quinto torneo di fila tra i cadetti, ha battuto nel suo primo match di Coppa il Matera di mister Auteri in gara secca giocata al Partenio. Per i bianco-verdi, che si sono presentati con una formazione per certi aspetti molto differente rispetto a quella che ha concluso la scorsa stagione, il gol del capitano Angelo D'Angelo è bastato ad infrangere i sogni dei lucani, che si sono fatti valere giocando una gara più che sufficiente.

Ci sarà ancora molto da lavorare, però, soprattutto dal punto di vista del gioco, per mettere in piedi qualcosa di importante in vista della nuova stagione, e per superare innanzitutto il prossimo turno contro l'Hellas. Ricordiamo che i lupi riuscirono ad arrivare agli ottavi di finale nella stagione 2013/14 sfidando la Juventus campione di Italia, e dunque hanno nel proprio DNA l'attaccamento a questa manifestazione. In casa Verona, invece, tra i vari movimenti di mercato che stanno trasformando l'organico a disposizione di Pecchia, si respira ottimismo per il primo turno di Coppa della stagione.

La formazione gialloblù, che ha ottenuto la promozione nello scorso campionato di B, ha messo in piedi un organico che potrebbe raggiungere la salvezza senza problemi, ma sarà necessario il lavoro e la capacità di mettere in campo il buon gioco dello scorso anno. Il tasso tecnico della rosa è stato alzato dall'arrivo di Cerci dall'Atletico e di Daniele Verde, l'anno scorso proprio all'Avellino, mentre la permanenza di Pazzini è una garanzia di gol ed esperienza lì in avanti. La vincente di questa sfida affronterà ai sedicesimi una tra Chievo ed Ascoli: si profila il primo derby della stagione, se tutto va secondo i pronostici, già in Coppa Italia.

DOVE VEDERLA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

Ricordiamo poi che la partita tra Verona e Avelino non sarà visibile in diretta tv e di conseguenza non sono state fornite indicazioni a proposito di una possibile diretta streaming video: consigliamo pertanto di collegarsi ai portale e i profili social delle rispettive formazioni oltre che al portale della Lega serie A per rimanere aggiornati sul risultato live dell’incontro.

PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto concerne le probabili formazioni del match, l'Avellino dovrebbe schierare un 4-4-2 con la conferma di Radu in porta, linea a 4 con Rizzato e Laverone esterni, e la solida coppia Migliorini-Suagher al centro. In mediana conferma quasi certa per capitan D'Angelo e per il regista Moretti, mentre sugli esterni agiranno Molina e Bidaoui. In avamnti spazio ad Ardemagni in coppia con Gigi Castaldo. Dall'altra parte il Verona, al primo impegno ufficiale della stagione, scende in campo con un 4-3-3 con Nicolas tra i pali, poi Souprayen, Heurtaux, Caceres e Felicioli. A centrocampo Bessa e Fossati dovrebbero avere la conferma da parte di Pecchia, con Bruno Zuculini in ballottaggio con Buchel per la terza maglia. In avanti spazio a Verde e Cerci alle spalle di Pazzini.

QUOTE SCOMMESSE E PRONOSTICI

Se il pronostico pende sicuramente dalla parte dell'Hellas, che oltre al fattore campo possono contare su una rosa qualitativamente superiore, il messaggio per i gialloblu è chiaro: l'avversario tiene molto a questa competizione e nella passata stagione aveva già messo in difficoltà il Verona (si ricorda la sconfitta per 2-0 al Partenio nel girone di ritorno). Contro i veneti, inoltre, ci sarà il rientro in campo di bomber Ardemagni, che dovrebbe smaltire l'acciacco che lo ha tenuto lontano contro il Matera. Per quanto riguarda le quote, i bookmaker di SNAI pronosticano un successo agevole dei padroni di casa, con segno 1 quotato 1,40 a fronte di un 6,75 per il segno 2. X quotato 4,50 nei 90 minuti per l'occasione.

© Riproduzione Riservata.