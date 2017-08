Video Benevento Perugia (LaPresse)

VIDEO BENEVENTO PERUGIA (0-4): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA 2017) - Il Benevento crolla in casa contro il Perugia, che vola al quarto turno di Coppa Italia grazie al poker rifilato ai giallorossi. I grifoni sbloccano il risultato a fine primo tempo, grazie all'inzuccata vincente di Cerri. I padroni di casa perdono Cataldi per espulsione, nella ripresa arriva il raddoppio umbro sulla conclusione di Han. Passano pochi minuti e il Benevento affonda definitivamente sulla giocata di Cerri, che sigilla il risultato. Gli umbri iniziano a fare festa, il Benevento timbra un legno con D'Alessandro. E al quarantatreesimo altra marcatura del Perugia, questa volta con Emmanuello, pronto ad insaccare l'assist al bacio di Pajac.

LE DICHIARAZIONI - “Ovviamente siamo molto contenti e non potrebbe essere diversamente – ha detto il tecnico del Perugia, Giunti, al termine della gara – ma siamo ad agosto e non dobbiamo farci trarre in inganno da questo risultato perché anche in questa partita abbiamo visto che ci sono delle cose da aggiustare e lo faremo". Baroni invece ha raccontato ai microfoni dei giornalisti convenuti: “E’ una prestazione che devo analizzare con calma. Nella prima mezz’ora siamo stati volitivi, abbiamo giocato sempre alti e fatto una partita aggressiva. Il gol subito era evitabile e dopo l’espulsione è ovvio che tutto si fa più complicato. La squadra è stata volenterosa, ma ci sono stati troppi errori. I cariche di lavoro? Non guardo a questo aspetto. Ce li hanno tutti. Non mi piace andare a cercare alibi, ma bisogna prendere questa partita come un insegnamento andando a correggere ciò che abbiamo sbagliato”.

© Riproduzione Riservata.