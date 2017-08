Video Chievo Ascoli (LaPresse)

VIDEO CHIEVO ASCOLI (2-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA 2017) - Il Chievo liquida l'Ascoli con grande sofferenza. I gialloblu avanzano al quarto turno di Coppa Italia in extremis, grazie ad una giocata di Cacciatore che risolve la pratica a pochi secondi dai supplementari. Nel primo tempo partono meglio i clivensi, che manovrano con autorità, pur faticando sul fronte offensivo. A spezzare l'equilibrio ci pensa Inglese, la cui marcatura sembra agevolare la vittoria dei gialloblu. Nella ripresa, però, c'è la reazione dell'Ascoli che fissa il pareggio al sessantottesimo con Favilli. Il punteggio è nuovamente in equilibrio, la gara sembra destinata a proseguire ai tempi supplementari ma nel recupero è Cacciatore a regalare la vittoria al Chievo Verona. Gli uomini di Maran affronteranno la vincente di Hellas-Avellino a Novembre.

LE DICHIARAZIONI - Al termine della gara, il mister dell'Ascoli, Fiorin, ha così commentato la prestazione dei suoi: "Siamo soddisfatti al di là del risultato. Siamo sulla buona strada, sia la società che i tifosi devono essere orgogliosi di quanto abbiamo mostrato. E' passato il Chievo ma ai punti avremmo vinto no. Alla vigilia avevamo detto che non saremmo venuti qui in gita e lo abbiamo dimostrato. I ragazzi hanno giocato per vincere; all'inizio forse c'è stato un po' di timore reverenziale perché avevamo di fronte una squadra di Serie A, ma poi la gara è stata equilibrata, abbiamo preso gol su palla inattiva e dovremo rivedere l'azione per migliorare da questo punto di vista. Nel secondo tempo abbiamo avuto supremazia territoriale, di possesso e occasioni da gol. Se c'era una squadra che doveva vincere ai punti era l'Ascoli. Siamo contenti perché abbiamo visto una crescita che verifichiamo ad ogni partita. Oggi dobbiamo essere tutti contenti e i tifosi possono essere orgogliosi di questo gruppo”. CLICCA QUI PER IL VIDEO CHIEVO ASCOLI (2-1): HIGHLIGHSTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA 2017, da chievoverona.it)

