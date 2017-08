Video Sampdoria Foggia (LaPresse)

VIDEO SAMPDORIA FOGGIA (3-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA 2017) - La Sampdoria ospita il Foggia al Ferraris, la formazione di Giampaolo supera agevolmente il terzo turno preliminare di Coppa Italia 2017-18 imponendosi con il punteggio di 3 a 0, saluta la competizione la squadra di Stroppa neopromossa in Serie B e che merita di essere tenuta d'occhio nel prosieguo della stagione. La gara si trasforma di fatto in un monologo dei blucerchiati che al 18' passano in vantaggio con Barreto, ospiti che non riescono a creare pericoli dalle parti di Puggioni pur facendo intravedere qualche trama di gioco piuttosto interessante.

Nella ripresa il Foggia cerca il pari a tutti i costi ma i padroni di casa coprono bene tutti gli spazi nella loro metà campo, nell'ultimo terzo di gara la Samp dilaga con Caprari e Kownacki che in contropiede fissano il risultato sul 3-0. Vittoria meritata per i liguri che hanno dimostrato di essere nettamente superiori in mezzo al campo, il prossimo avversario in Coppa Italia sarà il Pescara che ha eliminato il Brescia.

LE DICHIARAZIONI – Al termine della partita Mister Stroppa, tecnico dei satanelli battuti dalla Sampdoria, ha dichiarato in conferenza stampa: “abbiamo giocato bene, abbiamo tenuto bene il campo. Il risultato è stato pesante, peccato per le occasioni sprecate ma dovevamo essere più cattivi sotto porta. Purtroppo quando non sfrutti le occasioni poi le paghi. Abbiamo giocato contro un avversario di categoria superiore e che ci ha colpito nel nostro momento migliore. Per noi era la seconda partita importante e se non fai tutte le cose al 100% puoi pagarle. I tifosi al Marassi? Siamo contenti dell’affetto dei nostri tifosi, sono eccezionali e ci ha fatto piacere avere il loro apporto in tribuna.”.

© Riproduzione Riservata.