Atp Cincinnati 2017/ Diretta Fognini-Medvedev: info streaming video e tv, orario delle partite (oggi)

Fabio Fognini impegnato nel torneo Cincinnati 2017 (Foto LaPresse)

DIRETTA CINCINNATI 2017: FOGNINI-MEDVEDEV INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO DELLE PARTITE (TENNIS, OGGI 13 AGOSTO) - Il torneo Atp Cincinnati 2017 parte oggi con le partite del primo turno, tra le quali anche quelle di Fabio Fognini (che gioca contro il russo Daniil Medvedev) e Roberta Vinci, impegnata contro Timea Babos: si comincia alle ore 17 italiane siamo ancora in Nord America per l’ennesimo appuntamento Master 1000 della stagione Atp (il circuito del tennis maschile), mentre per quanto riguarda le donne questo è un torneo di categoria Premier Mandatory.

Nemmeno il tempo di assorbire e rendere conto delle vittorie canadesi di Alexander Zverev ed Elina Svitolina che si riparte: questa doppietta di tornei potrebbe essere accostato al Sunshine Double di marzo, anche se Indian Wells e Miami restano superiori per importanza e prestigio. Nel tabellone maschile resta il grande dubbio che riguarda Roger Federer: lo svizzero, reduce dalla finale persa a Montréal, ha lasciato intendere di non essere ancora certo di prendere parte al torneo (in Canada non era al meglio), e dunque potrebbe esserci la possibilità di tornare in testa al ranking Atp per Rafa Nadal che è il top seed dell’appuntamento.

Tutti i big comunque giocheranno dal secondo turno in avanti, come sempre succede quando si tratta di un Master 1000; non ci saranno nè Andy Murray, che dal prossimo lunedì perderà la vetta della classifica mondiale, nè ovviamente Novak Djokovic che già a fine luglio aveva annunciato la lunga sosta per tutto il resto del 2017. Ci sono allora possibilità per tanti giocatori; magari anche per il nostro Fognini, uno dei due italiani nel tabellone (c’è anche Paolo Lorenzi, che giocherà il primo turno contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta).

Nel torneo femminile invece la testa di serie numero 1 è Karolina Pliskova che ha mantenuto la sua prima posizione mondiale, ma la ceca ancora una volta dovrà guardarsi dagli assalti di Simona Halep (frustrata nel tentativo di arrivare al primo posto, ormai quasi una maledizione). La giocatrice del momento resta comunque Elina Svitolina: l’ucraina, salita al quarto posto del ranking Wta, è diventata la prima tennista di sempre a vincere tre Premier V in una singola stagione, ha conquistato il quinto titolo del 2017 e si presenta in Ohio con un 5-0 come record nelle finali disputate quest’anno.

Potrebbe essere considerata ancora la favorita; le resta però il cruccio di non essere ancora riuscita a fare il grande passo negli Slam, e allora questo torneo di Cincinnati le potrebbe servire come trampolino di lancio in vista degli Us Open, dove la Svitolina potrebbe rendere memorabile la sua stagione. Nel torneo femminile c’è anche Camila Giorgi, passata dalle qualificazioni: la maceratese se la vedrà con Katerina Siniakova, giovane ceca in ascesa.

La diretta tv del torneo Cincinnati 2017 riguarda due appuntamenti distinti: il torneo maschile sarà su Sky Sport 2, e dunque si potrà assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Siamo invece su SuperTennis per il torneo femminile: qui la diretta streaming video è garantita dal sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del Western & Southern Open è www.wsopen.com, mentre le pagine sui social network per tutte le informazioni utili sono facebook.com/cincytennis e, su Twitter, @cincytennis. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL TORNEO CINCINNATI 2017 (DONNE)

