Calendario Serie D/ Sorteggiati i turni: la prima giornata dei gironi A, B, C, D, E, F, G, H, I

La Serie D 2017-2018 inizierà domenica 3 settembre, ma intanto ne è stato sorteggiato il calendario: conosciamo dunque il percorso che le varie squadre dovranno affrontare per andare a caccia della promozione in Serie C, che è la categoria immediatamente superiore. I gironi come sempre sono 9: lo stesso numero delle promozioni, e dunque solo chi vincerà il proprio raggruppamento accederà al campionato superiore. Le altre - cioè quelle classificate dal secondo al quinto posto - giocheranno i playoff (divisi per girone) al termine dei quali verrà stilata una graduatoria utile per individuare il diritto ad eventuali ripescaggi per completamento dell’organico. Più sotto invece le ultime due squadre andranno direttamente in Eccellenza, mentre dal terzultimo al sestultimo posto si giocheranno i playout per determinare altre due retrocessioni.

LE PROTAGONISTE DEL CAMPIONATO

Nelle ultime stagioni la Serie D ha visto ai nastri di partenza grandi protagoniste: basti pensare alle nobili Parma e Venezia, capaci di effettuare un doppio salto di categoria e arrivare in soli due anni fino alla Serie B. Oppure al Piacenza (altra neopromossa, ma sarà ancora in Serie C) e al Varese. Quest’anno, a proposito dei biancorossi lombardi, torna l’accesissimo derby contro il Como che mancava ormai da tempo; lo avremo già alla seconda giornata, ma alla prima ci sarà Pro Patria-Lecco per un girone A che promette scintille. Nel girone B invece assisteremo al derby tra il Pergocrema - protagonista della prima parte dell’ultimo campionato - e il Crema tornato in Serie D; sarebbe davvero lungo elencare tutte le squadre partecipanti al torneo, ma dobbiamo sicuramente citare il Mantova (inserito nel girone C dopo la retrocessione), il Taranto (girone H) e il Trastevere (girone G) che ha fatto vedere ottime cose nel primo turno della Coppa Italia. Nel girone I invece ci saranno Acireale, Messina, Nocerina e Vibonese: il divertimento non mancherà.

LA STORIA: COM'E' ANDATA L'ANNO SCORSO?

Come detto la stagione inizierà il 3 settembre; la Lega Nazionale Dilettanti aprirà però i suoi battenti già il 20 agosto con l’avvio della Coppa Italia, il cui turno eliminatorio vedrà al via la bellezza di 94 squadre per un totale di 47 partite. Coppa che lo scorso anno è stata vinta dal Chieri, che nella finale secca ha battuto l’Albalonga; prima di andare a esplorare il calendario dei nove gironi (almeno per quanto riguarda la prima giornata di ciascuno), vale la pena ricordare invece quali sono le formazioni che lo scorso anno sono riuscite a conquistare la promozione in Serie C (la Lega Pro, tornata alla denominazione originaria). Si tratta di Cuneo (girone A), Monza (girone B), Mestre (girone C), Ravenna (girone D), Gavorrano (girone E), Fermana (girone F), Arzachena (girone G), Bisceglie (girone H) e Sicula Leonzio (girone I); alcune squadre però non sono riuscite ad iscriversi al torneo superiore (è il caso del Como, che pure aveva giocato i playoff di Lega Pro la scorsa primavera) e dunque si sono rese necessarie due promozioni “a tavolino”. Si tratta di Triestina (seconda nel girone C) e Rende (seconda nel girone I); sempre dalla vecchia Lega Pro sono invece arrivate - oltre al Como - Latina, Mantova e Messina che sono state ammesse in sovrannumero.

CALENDARIO SERIE D 2017-2018: LA PRIMA GIORNATA

GIRONE A

Bra-Pavia

Borgaro Novis-Varese

Casale-Chieri

Como-Pro Sesto

Folgore Caratese-Arconatese

Gozzano-Borgo Sesia

Inveruno-Castellazzo

Olginatese-Caronnese

Oltrepovoghera-Seregno

Varesina-Derthona

GIRONE B

Caravaggio-Pergolettese

Ciserano-Scanzorosciate

Crema-Darfo Boario

Dro Alto Garda-Ciliverghe

Grumellese-Rezzato

Lumezzane-Bustese

Pontisola-Levico

Pro Patria-Lecco

Virtus Bergamo-Trento

GIRONE C

Arzignano-Cjarlins

Calvi Noale-Montebelluna

Campodarsego-Ambrosiana

Delta Rovigo-Belluno

Este-Clodiense

Legnago-Tamai

Liventina-Abano

Mantova-Virtus Vecomp

Virtus Feltre-Adriese

GIRONE D

Aquila Montevarchi-Sasso Marconi

Colligiana-Carpaneto

Correggese-Pianese

Imolese-Sammaurese

Lentigione-Tuttocuoio

Mezzolara-Sangiovannese

Rimini-Fiorenzuola

Romagna Centro-Villabiagio

Sporting Triestina-Forlì

Vivialtotevere-Castelvetro

GIRONE E

Finale-Real Forte Querceta

Ghivizzano-Scandicci

Lavagnese-Valdinievole Montecatini

Massese-Ligorna

Ponsacco-Argentina

San Donato Tavarnelle-Albissola

Savona-Rignanese

Seravezza Pozzi-Sestri Levante

Unione Sanremo-Viareggio

GIRONE F

Avezzano-Jesina

Castelfidardo-Nerostellati

Campobasso-Sangiustese

Francavilla-Fabriano

L’Aquila-Monticelli

Matelica-Pineto

Olympia Agnonese-San Nicolò Teramo

Recanatese-Vis Pesaro

San Marino-Vastese

GIRONE G

Anzio-Atletico

Aprilia-Lupa Roma

Lanusei-San Teodoro

Monterosi-Flaminia

Nuorese-Latte Dolce

Ostiamare-Cassino

Budoni-Tortoli

Rieti-Latina

Trastevere-Albalonga

GIRONE H

Picerno-San Severo

Cavese-Potenza

Città Gragnano-Team Altamura

Francavilla-Frattese

Gravina-Polignano

Manfredonia-Turris

Nardò-Sarnese

Sporting Fulgor-Audace Cerignola

Taranto-Aversa Normanna

GIRONE I

Acireale-Gelbison

Cittanovese-Troina

Città Gela-Roccella

Ebolitana-Palazzolo

Isola Capo Rizzuto-Igea Virtus

Nocerina-Vibonese

Paceco-Ercolanese

Portici-Messina

Sancataldese-Palmese

