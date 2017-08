Classifica Premier League/ Risultati 1^ giornata: Chelsea ko in casa, poker United, favola Rooney

Wayne Rooney infiamma la 1^ giornata di Premier League (Foto LaPresse)

CLASSIFICA PREMIER LEAGUE: RISULTATI 1^ GIORNATA, CHELSEA SUBITO KO - La Premier League 2017-2018 è iniziata con il botto: nemmeno il tempo di cominciare e i campioni in carica del Chelsea sono andati ko in casa contro il Burnley. Si tratta dell’highlight di una prima giornata entusiasmante, che ci ha regalato grandi emozioni: basti pensare all’anticipo del venerdì, nel quale l’Arsenal di Arsène Wenger ha battuto per 4-3 il Leicester. Inutile la doppietta di Jamie Vardy (solo un’estate fa sembrava ad un passo dai Gunners), a segno dopo due minuti il neo acquisto Alexandre Lacazette ma l’Arsenal ha dovuto aspettare gli ultimi dieci minuti per piazzare (con Aaron Ramsey e Olivier Giroud, entrambi entrati dalla panchina) i due gol da tre punti.

Dicevamo del Chelsea: pessimo esordio per i Blues che, in dieci dal 14’ minuto (rosso diretto per Gary Cahill, neo capitano), hanno subito tre gol in un tempo. Nel finale Alvaro Morata, entrato nel secondo tempo, ha quasi fatto il miracolo da solo: gol e assist per David Luiz, ma il Chelsea ha perso per espulsione anche Fabregas e la reazione è stata tardiva per una prima giornata da dimenticare. Hanno vinto le due di Manchester: il City lo ha fatto sabato sul campo del neopromosso Brighton, gol di Sergio Aguero e autorete di Dunk. Lo United di José Mourinho si è presentato a Old Trafford con un secco 4-0 ai danni del rinnovato West Ham.

Grande esordio per Romelu Lukaku: il belga, acquisto boom nell’estate dei Red Devils, ha spianato la strada con una doppietta, poi ci hanno pensato Anthony Martial e Paul Pogba ad arrotondare il punteggio. Bene anche il Tottenham che ha fatto piangere i tifosi del Newcastle, al ritorno in Premier League: 2-0 al St. James’ Park (Dele Alli e Ben Davies). Mezza stecca per il Liverpool, frenato dal Watford: a Vicarage Road ha segnato tutto il tridente dei Reds (Sadio Mané, Roberto Firmino e il nuovo arrivo Mohamed Salah), ma al 94’ l’ex Napoli Miguel Angel Britos ha timbrato la rete del definitivo 3-3.

La favola del giorno è però quella di Wayne Rooney: 13 anni dopo aver lasciato l’Everton, il figliol prodigo ha realizzato a Goodison Park il gol che ha permesso ai Toffees di battere lo Stoke City. Nelle partite del sabato spicca il netto 3-0 della neopromossa Huddersfield sul campo del Crystal Palace, 1-0 del West Bromwich sul Bournemouth mentre si è chiusa senza reti la partita tra il Southampton e lo Swansea.

1^ GIORNATA

Arsenal-Leicester 4-3 - 2' Lacazette (A), 5' Okazaki (L), 29' Vardy (L), 45'+2' Welbeck (A), 56' Vardy (L), 83' Ramsey (A), 85' Giroud (A)

Watford-Liverpool 3-3 - 8’ Okaka (W), 29’ S. Mané (L), 32’ Doucoure (W), 55’ Firmino (L), 57’ Salah (L), 93’ Britos (W)

Chelsea-Burnley 2-3 - 24’ Vokes (B), 39’ S. Ward (B), 43’ Vokes (B), 69’ Morata (C), 88’ David Luiz (C)

Crystal Palace-Huddersfield 0-3 - 23’ aut. J. Ward, 26’ Mounie, 78’ Mounie

Everton-Stoke City 1-0 - 46’ Rooney

Southampton-Swansea 0-0

West Bromwich-Bournemouth 1-0 - 31’ Hegazy

Brighton-Manchester City 0-2 - 70’ Aguero, 75’ aut. Dunk

Newcastle-Tottenham 0-2 - 61’ Alli, 70’ B. Davies

Manchester United-West Ham 4-0 - 33’ R. Lukaku, 53’ R. Lukaku, 87’ Martial, 90’ Pogba

CLASSIFICA

Manchester United 3

Huddersfield 3

Manchester City 3

Tottenham 3

Arsenal 3

Burnley 3

Everton 3

West Bromwich 3

Liverpool 1

Watford 1

Southampton 1

Swansea 1

Leicester 0

Chelsea 0

Stoke City 0

Bournemouth 0

Newcastle 0

Brighton 0

Crystal Palace 0

West Ham 0

