Cristiano Ronaldo/ Video: espulso, spinge l'arbitro. Maxi squalifica in arrivo?

VIDEO CRISTIANO RONALDO: ESPULSO, SPINGE L'ARBITRO. MAXI SQUALIFICA PER CR7? - Cristiano Ronaldo è stato grande protagonista della vittoria del Real Madrid a Barcellona per 1-3 nell’andata della Supercoppa di Spagna, eppure adesso rischia una lunga squalifica per la reazione dopo essere stato espulso dall’arbitro De Burgos Bengoetxea per doppia ammonizione. I fatti: Cristiano Ronaldo, già ammonito per essersi tolto la maglia nell’esultanza per il secondo gol dei campioni d’Europa, riceve il secondo giallo per simulazione. Ammonizione discutibile perché il portoghese, in vantaggio sul difensore blaugrana Umtiti, ha provato a controllare il pallone, poi si è sbilanciato ed è stato anche sfiorato dal difensore francese prima di finire per terra. Una situazione al limite, probabilmente non rigore ma nemmeno simulazione: l’arbitro ha deciso diversamente, la doppia ammonizione ha portato all’inevitabile espulsione e Ronaldo ha appoggiato la mano sulla schiena dell'arbitro, spingendolo leggermente.

Il referto del direttore di gara, secondo quanto riferisce Marca, non lascia spazio a interpretazioni: "Dopo aver mostrato il cartellino rosso, il giocatore mi ha spinto lievemente in segno di protesta". A termini di regolamento un'azione di questo genere porta ad una squalifica da 4 a 12 turni, una forbice piuttosto ampia ma in ogni caso pesante. Inevitabile a causa dell’espulsione la squalifica per il ritorno della Supercoppa, dove il Real Madrid si è comunque costruito un netto vantaggio sul Barcellona, sono a serio rischio come minimo anche le prime quattro giornate nella Liga contro Deportivo La Coruna, Valencia, Levante e Real Sociedad. Un recente precedente terminò proprio con 1+4 giornate di squalifica: Marko Livaja, l’ex interista che militava nel Las Palmas, si era preso appunto cinque turni. Al Real Madrid non è piaciuta tutta la direzione dell’arbitro; il rigore concesso al Barcellona, un gol annullato proprio a Ronaldo e per finire questo episodio, tanto che Marca ha raccolto una frase di un anonimo esponente del Real Madrid: "Queste cose si ripetono ogni volta che giochiamo, ma quello che è successo stasera non ha paragoni, supera tutti i precedenti".

