Genoa Cesena / Risultato finale 2-1 dts: gol, tabellino e dichiarazioni (Coppa Italia 2017)

Video Genoa Cesena (LaPresse)

GENOA CESENA RISULTATO FINALE 2-1 D.T.S.: GOL, TABELLINO E DICHIARAZIONI (COPPA ITALIA 2017) - Il Genoa vince in rimonta ai tempi supplementari contro un motivatissimo Cesena. Al Luigi Ferraris i romagnoli rischiano di spezzare le ali del grifone, che chiude la prima frazione sotto di una rete sulla giocata di Laribi dal dischetto. La compagine bianconera legittima il vantaggio e sfiora persino il raddoppio, sventato da un buon Perin al rientro dopo l'infortunio. Il Genoa timbra un legno con Simeone, da cui arriva la marcatura del pareggio ad inizio ripresa. Il Cesena costringe il grifone ai supplementari, dove emerge Laxalt che insacca la rete del due a uno con una conclusione ravvicinata. Il Genoa vince ma non convince: la vittoria in Coppa Italia contro il modesto Cesena non deve illudere nessuno. In sala stampa ha parlato il tecnico dei bianconeri,

LE DICHIARAZIONI - Camplone, soddisfatto della prova dei suoi ragazzi al Ferraris: "Contro una squadra di Serie A c’è sempre un po’ di timore, una volta trovata tranquillità è stata una bella partita, giocata a viso aperto. Facendo barricate sarebbe stato peggio. Sono complessivamente contento. Possiamo toglierci belle soddisfazioni in campionato”. La punta dei cavallucci marini Giuseppe Panico, e grande ex della partita, dopo una buona prestazione personale in campo ieri nel terzo turno di Coppa Italia, ha invece dichiarato nel post match: " Sono sincero, un po’ di rammarico c’è perché comunque nel tempo regolamentare ce la siamo giocata a viso aperto ribattendo agli attacchi del Genoa colpo su colpo.Fisicamente comunque direi che stiamo bene, abbiamo retto contro un’ottima squadra e mio avviso non abbiamo sfigurato affatto".

IL TABELLINO - GENOA CESENA 2-1 d.t.s. (1-1 al 90’)

MARCATORI: Laribi (C) su rigore al 36’ p.t., Simeone (G) al 6’ s.t. Laxalt (G) al 5’ p.t.s.

GENOA (3-4-3): Perin; Rosi, Spolli (dal 5’ s.t. Biraschi), Gentiletti; Lazovic, Bertolacci, Veloso, Laxalt; Pandev (dal 32’ s.t. Rigoni), Simeone, Ninkovic (dal 1’ s.t. Taarabt). All. Juric.

CESENA (3-5-2): Fulignati; Donkor , Perticone, Ligi ; Kupisz, Vita (dal 32’ s.t. Fazzi), Laribi (dal 13’ s.t. Schiavone), Crimi, Eguelfi; Gliozzi (dal 19’ s.t. Jallow), Panico. All. Camplone.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

AMMONITI: Gentiletti e Lazovic, Perticone, Laribi e Crimi per gioco scorretto.

© Riproduzione Riservata.