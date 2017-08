Neymar/ Video: gol e assist per il brasiliano all'esordio con il Psg

Neymar: gol all'esordio con la maglia del Psg (Foto LaPresse)

NEYMAR: VIDEO, ESORDIO CON GOL NEL PSG - Non poteva iniziare meglio l’avventura di Neymar nel Psg: il calciatore più pagato nella storia ha timbrato il cartellino alla prima uscita ufficiale, la seconda giornata della Ligue 1 2017-2018. Sul campo del Guingamp il Paris Saint Germain ha vinto 3-0 e il brasiliano, partito titolare nel tridente offensivo schierato da Unai Emery, dopo aver fornito ad Edinson Cavani l’assist per il raddoppio si è messo in proprio e, a 8 minuti dal 90’, ha realizzato la terza rete che rappresenta anche il suo primo gol con la nuova maglia. Una rete facile facile per i suoi standard: Cavani ha vinto un contrasto sulla riga di fondo e ha restituito il favore, mettendo in mezzo un pallone che Neymar ha soltanto dovuto spingere nella porta sguarnita. Inizia quindi alla grande la nuova sfida del brasiliano: ovviamente tutti gli occhi erano puntati su di lui visto il trasferimento record dal Barcellona al Psg, 222 milioni che hanno ovviamente lasciato di stucco tutto il mondo del calcio. Un acquisto che il club francese dovrà ora dimostrare di poter “sostenere” con i risultati sul campo: negli anni passati i transalpini hanno vissuto tante delusioni e, nonostante abbiano dominato in Francia, non sono mai riusciti a superare lo scoglio dei quarti di finale di Champions League. Neymar in Europa ha già trionfato, ovviamente con il Barcellona, e lo ha fatto alla prima stagione in Catalogna; la speranza del Psg è che il brasiliano possa ripetersi.

Intanto Neymar ha eguagliato quanto aveva già fatto con il Barcellona: il 21 agosto 2013, all’esordio con la maglia blaugrana, aveva segnato nell’andata della Supercoppa di Spagna un gol che sarebbe risultato decisivo per la vittoria del titolo ai danni dell’Atletico Madrid. Poi però le cose erano andate decisamente meno bene: il primo gol nella Liga era arrivato soltanto alla sesta giornata (nel 4-1 alla Real Sociedad) mentre in Champions League il brasiliano aveva dovuto attendere addirittura metà dicembre e la partita casalinga contro il Celtic nella quale, in assenza di Leo Messi, si era scatenato realizzando una tripletta. La prima stagione con il Barcellona si era conclusa con appena 15 gol in 41 partite; il record restano le 39 marcature del 2014-2015, annata in cui Neymar ha centrato il Triplete. In totale il brasiliano ha segnato 105 gol nella sua avventura blaugrana; il Psg spera ovviamente che questi numeri si ripetano e che arrivino i grandi risultati europei per la squadra. Intanto l’esordio è stato confortante: gol a parte, Neymar ha fatto vedere grandi giocate e la sua forma appare già quella dei giorni migliori. Da qui a maggio la strada è lunga, ma Unai Emery può contare su una rosa ampia che gli permetterà eventualmente di gestire le forze dei suoi gioielli, così da arrivare in fondo con tutte le sue stelle al massimo della condizione.

