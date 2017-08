Palio di Siena, Assunta 2017/ Diretta seconda e terza prova, info streaming video e tv: verso la mossa

Palio di Siena (Foto: Lapresse)

Il Palio di Siena è più di un evento sportivo, ma ridurlo ad appuntamento folkloristico è a dir poco sacrilego. Ci si avvicina al Palio dell'Assunta di mercoledì 16 agosto e tra i vicoli della cittadina toscana senese non si parla d'altro: chi succederà alla Giraffa nell'albo d'oro della giostra sul tufo? Il cencio a quale contrada andrà? E il fantino "Scompiglio" riuscirà a sfornare un fantastico poker di vittorie consecutive? Interrogativi cui ancora è impossibile rispondere. Bisogna aspettare, ma è anche nella spasmodica attesa che si celebra il rito che va avanti da secoli. Nel frattempo la marcia d'avvicinamento prosegue: ieri la prima delle sei prove che precedono il palio, con l'Onda che si è aggiudicato il primo test sul tufo grazie al binomio tra il fantino Carlo Sanna e il cavallo Porto Alabe. L'ordine d'ingresso nel canape seguito nella prima prova, preceduta come da tradizione dagli inni cantati dai contradaioli, è stato quello della Trifora, ovvero quello stabilito dall'estrazione dei cavalli. PALIO DI SIENA 2017, SECONDA E TERZA PROVA DELL'ASSUNTA

DOVE VEDERE IL PALIO DELL'ASSUNTA E LE PROVE IN STREAMING VIDEO E TV

Se siete appassionati del Palio di Siena e non volete perdervi neanche una tappa del Palio dell'Assunta 2017 avete una sola alternativa, quella di seguire in diretta streaming anche le prove generali che precedono la giostra di mercoledì in Piazza del Campo. In questo senso, come detto, l'appuntamento per la giornata odierna è alle 9 con la seconda prova e per le 19:15 per la terza. Entrambi i test verranno seguiti in streaming e in diretta dall'emittente Canale 3 Tv, le cui trasmissioni sono disponibili sul sito ilpalio.org. In questi giorni di avvicinamento al Palio dell'Assunta, l'argomento dell'emittente è uno e uno solo: il Palio di Siena. Dunque, se davvero non pensate ad altro che al cencio, allora il consiglio è di cliccare qui ed immergervi direttamente nelle atmosfere senesi. (agg. di Dario D'Angelo)

PALIO DELL'ASSUNTA 2017: SECONDA E TERZA PROVA

ORARIO E ORDINE D'INGRESSO

Continueranno anche oggi le prove del Palio di Siena dell'Assunta. Per la precisione sul tufo di Piazza del Campo andranno in scena la seconda e la terza prova. La seconda prova avrà inizio alle ore 9: l'ordine d'ingresso dei cavalli nel canape sarà opposto a quello di ieri. Dunque avremo Bruco, Aquila, Lupa, Onda, Istrice, Torre, Valdimontone, Oca, Selva e Chiocciola di rincorsa. La terza prova, tempo permettendo, prenderà il via invece alle ore 19:15: in questo caso l'ordine di ingresso nel canape seguirà quello di estrazione avvenuto nell’assegnazione dei cavalli. Inutile ricordare che in queste fasi può subentrare sicuramente una buona dose di pretattica. Molti fantini preferiscono non stancare eccessivamente i cavalli, motivo per cui si limitano a compiere esclusivamente una sgambata per far prendere confidenza all'animale con il percorso. Altri, più semplicemente, se sicuri della forza del cavallo, preferiscono nasconderlo fino all'ultimo momento utile: al Palio di Siena si sa, l'effetto sorpresa è di routine.

Il video di CANALE 3 sul PALIO DI SIENA (ASSUNTA) in DIRETTA STREAMING VIDEO

