Risultati Ligue 1/ La classifica: Neymar, debutto con gol nel Psg (2^ giornata)

RISULTATI LIGUE 1, LA CLASSIFICA (2^ GIORNATA) - I risultati della seconda giornata della Ligue 1 francese ci consegnano una classifica nella quale tutte le big viaggiano per il momento a punteggio pieno: 6 punti per Psg, Monaco, Lione e Marsiglia, oltre che per il Saint Etienne, altra grande storica del calcio francese, sia pure con risultati più deludenti nel recente passato. La clamorosa eccezione riguarda il Nizza, che ha raccolto due sconfitte e di conseguenza è ultima a 0 punti come pure Caen, Metz, Amiens, Digione e Nantes. Una buona notizia per il Napoli che deve affrontare proprio il Nizza nei playoff di Champions League: nell’anticipo di venerdì i compagni di Balotelli e Sneijder (entrambi assenti) hanno perso in casa per 1-2 contro il Troyes.

In primo piano naturalmente il debutto con la maglia del Paris Saint Germain di Neymar, che ha contribuito alla facile vittoria per 0-3 del Psg sul campo del Guingamp. La resistenza dei padroni di casa dura un tempo, poi ecco al settimo della ripresa l’autorete di Ikoko, simbolo di una difesa in perenne sofferenza contro i campioni parigini. A quel punto però Edinson Cavani e lo stesso Neymar diventano protagonisti in prima persona, con il gol del 2-0 segnato dal Matador su assist del brasiliano, poi il 3-0 a parti invertite, gol di Neymar su assist di Cavani. Il Monaco però risponde con un’altra travolgente vittoria, anche questa in trasferta: 1-4 sul campo del Digione, sommerso dalla tripletta di Radamel Falcao, che sembra quasi un messaggio al separato in casa Mbappé, che è rimasto in panchina e sembra destinato proprio ai grandi rivali del Paris Saint Germain.

Citazione d’obbligo per Strasburgo-Lilla 3-0: la squadra di Biella era stata costretta ad effettuare i tre cambi già nel primo tempo, di cui due per infortunio; nel finale il Lilla è rimasto senza portiere e si sono sistemati fra i pali prima De Preville e poi Amadou, che non hanno potuto evitare il tracollo, sia pure il punteggio sia stato certamente esagerato in base all’andamento complessivo della partita. Tutte vittorie in trasferta per le cinque capolista: oltre a Psg e Monaco, il Lione si è imposto per 1-2 sul campo del Rennes, il Marsiglia ha vinto 0-1 a Nantes sulla squadra di Claudio Ranieri e il Saint Etienne si è imposto con il medesimo risultato a Caen.

2^ GIORNATA LIGUE 1 - RISULTATI

Nizza-Troyes 1-2

Rennes-Lione 1-2

Nantes-Marsiglia 0-1

Amiens-Angers 0-2

Bordeaux-Metz 2-0

Caen-Saint Etienne 0-1

Tolosa-Montpellier 1-0

Strasburgo-Lilla 3-0

Digione-Monaco 1-4

Guingamp-Psg 0-3

CLASSIFICA

Lione, Marsiglia, Saint Etienne, Monaco, Psg 6

Troyes, Angers, Bordeaux 4

Lilla, Guingamp, Montpellier, Tolosa, Strasburgo 3

Rennes 1

Caen, Nizza, Metz, Amiens, Digione, Nantes 0

