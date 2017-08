Ventura vs Juventus / Bernardeschi e Spinazzola, il c.t. azzurro è preoccupato (Supercoppa 2017)

Federico Bernardeschi (LaPresse)

VENTURA VS JUVENTUS, BERNARDESCHI E SPINAZZOLA: LE PAROLE DEL CT - Le dichiarazioni di Giampiero Ventura al termine della Supercoppa Italiana 2017 rischiano di creare una piccola polemica fra il commissario tecnico della Nazionale e la Juventus. Cominciamo dunque proprio dalle parole del c.t.: “Ci sono situazioni di mercato che hanno condizionato e condizionano anche l’uso di giocatori importanti per il gruppo della Nazionale. Penso a Spinazzola su tutti. E poi c’è anche Bernardeschi che ancora parte in panchina e gioca pochi minuti”. Leonardo Spinazzola e Federico Bernardeschi si sono imposti nel panorama azzurro giocando con continuità con le maglie di Atalanta e Fiorentina: adesso però il nerazzurro si ritrova coinvolto in una complicata vicenda di calciomercato con la Juventus ed è di fatto un separato in casa a Bergamo (ha rifiutato la convocazione per la prestigiosa amichevole di Valencia), mentre l’ex viola è già stato acquistato dai bianconeri, ma la sua estate è stata condizionata da una trattativa non facile (mai lo sono fra Fiorentina e Juventus) e adesso deve scalare le gerarchie di Massimiliano Allegri. Problemi non di poco conto in ottica Italia, dal momento che per gli azzurri la partita fondamentale nelle qualificazioni mondiali arriverà già sabato 2 settembre, il big-match contro la Spagna al Santiago Bernabeu.

Ecco perché Ventura spera che gli azzurri arrivino nelle migliori condizioni di forma possibili a quella grande partita e i casi che coinvolgono giocatori importanti come Spinazzola e Bernardeschi non possono fare piacere al c.t. La Juventus è fonte di preoccupazione per Ventura anche in un altro senso: in questa estate la difesa bianconera sta subendo troppi gol, male si si considera che si tratta anche dell’ossatura della difesa azzurra, a parte l’ormai ex Leonardo Bonucci. A questo proposito, Ventura ha parlato di “un evidente problema di condizione fisica”; per questo motivo, avrebbe voluto che il campionato cominciasse una settimana prima. La Lega non ha accolto la richiesta e ora Ventura può solo sperare che “i giocatori del giro azzurro acquisiscano quanti più minuti possibili sulle gambe”. Chi sembra già in grande forma è Ciro Immobile: “Lui è un nostro uomo importante”, ha commentato soddisfatto Ventura.

