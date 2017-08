Video/ Catania Sicula Leonzio (3-2): highlights e gol della partita (Coppa Italia Serie C)

Video Catania Sicula Leonzio (LaPresse)

VIDEO CATANIA SICULA LEONZIO (3-2): HIGHLIGHTS E I GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA SERIE C) - Il Catania riesce a sconfiggere i rivali della Sicula Leonzio grazie ad un incredibile rimonta conclusa sul punteggio di 3 a 2. Gli ospiti guidati dall'ex Pino Rigoli sono riusciti a portarsi sullo 0 a 2 grazie alle reti realizzate nel primo tempo da Arcidiacono e nella ripresa dall'eurogol di Bollino. I padroni di casa però sono riusciti in una storica rimonta realizzata nel giro di soli sette minuti dal 67' al 74' grazie alle reti realizzate dal neo-entrato Curiale, Pozzebon e Russotto che hanno mandato in estasi il pubblico di casa.

Gli ospiti iniziano subito col piglio giusto e già dopo pochi secondi al 1' Arcidiacono per una questione di centimetri non è riuscito a deviare nella porta ormai vuota il cross effettuato da Bollino dalla destra. La Sicula Leonzio ci crede e riesce a trovare il vantaggio al 13' quando sul cross dello sgusciante Bollino, Aya ha commesso un grave errore ribattendo verso il centro dell'area di rigore dove Aricidiacono è stato il più lesto anticipando tutti ha segnando con un potente tiro scoccato dal dischetto del calcio di rigore. Il Catania tenta un'immedita reazione al 15' con Lodi la cui bella punizione calciata dal limite dell'area è terminata di poco sopra la traversa. Un minuto dopo però al 16' gli etnei hanno la più ghiotta delle occasioni che sprecano con Pozzebon che ha messo incredibilmente fuori da due passi a porta sguarnita il preciso cross rasoterra di Russotto. Al 23' e al 31' è ancora lo stesso attaccante rosso-azzurro a tentare due conclusioni in diagonale che sono finite entrambe fuori dallo specchio difeso da Narciso. Prima della conclusione della prima frazione però c'è ancora il tempo di assistere al 45' ad un bellissimo contropiede ospite che si è concluso con un colpo di testa tentato da Bollino che ha messo fuori da distanza ravvicinata. E così il primo tempo si è chiuso sul punteggio di 0 a 1.

La ripresa si apre sotto il segno del nervosismo che porta alle ammonizioni di Russotto e e Arcidiacono al 51' che sono stati separati a fatica dai propri compagni di squadra. La Sicula Leonzio inizia ancora una volta meglio sfiorando il vantaggio al 55' con una gran botta di Squillace che ha calciato con potenza dal limite dell'area centrando in pieno il palo a Pisseri ormai battuto. Al 64' mister Lucarelli prova a stravolgere le carte in tavola inserendo Curiale e Di Grazia al posto di Mazzarani e Da Silva. Un minuto dopo però al 65' è arrivato il raddoppio degli ospiti con una bordata scoccata dai venticinque metri da Bollino che ha segnato un eurogol che si è infilato imparabilmente sotto l'incrocio dei pali. Il Catania però non si arrende e reagisce subito al 67' grazie alla tenacia di Aya che da terra è riuscito a liberare in area Russotto che ha liberato sul secondo palo il neo-entrato Curiale che ha dovuto solamente appoggiare in rete riaccendo le speranze degli etnei. Al 70' però è ancora la Sicula Leonzio a sfiorare la marcatura con una stupenda azione personale di Giuliano che dopo essersi liberato di tre avversari ha calciato con potenza verso la porta dove Pisseri è riuscito a respingere con un gran tuffo, a nulla poi è valso il tap-in di Arcidiacono che è stato vanificato da una posizione di fuorigioco. Non passano neanche due minuti e al 72' il Catania riesce a pareggiare grazie ad una stupenda conclusione a giro di Pozzebon. Sulle ali dell'entusiasmo gli etnei dopo aver agguantato il pareggio riescono al 74' addirittura a passare in vantaggio grazie al vivace Russotto che è riuscito a superare Narciso con un pregevole pallonetto sfruttando al meglio la millimetrica verticalizzazione di Lodi. Gli ospiti accusano naturalmente il duro colpo e non riescono ad organizzare una reazione ed anzi rischiano di capitolare ancora al 92' con Di Grazia che ha concluso un contropiede con un tiro che è terminato di pochissimo sopra la traversa.

Il Catania riesce quindi nell'impresa di rimontare un passivo di due reti e ad aggiudicarsi questi primi tre punti che gli permettono di ipotecare il passaggio al prossimo turno e a dare un nuovo slancio a questa stagione in cui gli etnei sono attesi al salto verso il campionato cadetto.

CLICCA QUI PER IL VIDEO CATANIA SICULA LEONZIO (3-2): HIGHLIGHTS E I GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA SERIE C, da sportube.tv)

© Riproduzione Riservata.