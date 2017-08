Video/ Juventus Lazio (2-3): highlights e gol della partita (Supercoppa Italiana 2017)

Video Juventus Lazio (LaPresse)

La Lazio interrompe la serie nera nei confronti diretti con la Juventus, mette fine alle 10 sconfitte consecutive contro i bianconeri e si gode una vittoria spettacolare, ottenuta con il gol di Murgia all'ultimo respiro. All'Olimpico finisce 3-2, dopo le doppiette di Immobile e Dybala e in virtù del punto decisivo del giovane centrocampista, cresciuto nel vivaio biancoceleste. Dal punto di vista dei numeri, la Juve termina il confronto con un possesso palla leggermente superiore (54-46%), con un bottino di tiri esattamente alla pari con gli avversari (11 per parte, 8 dei quali in porta) ma con la diffusa sensazione di una prestazione insufficiente, molto inferiore rispetto ai biancocelesti, soprattutto considerando le forze in campo... A sottolineare ciò, in particolare, il dato sulle palle perse: 41 per la Juve, 26 per la Lazio, vera chiave di volta di una sfida che ha visto Inzaghi vincere la partita a scacchi con Allegri. Allargando il discorso all'Albo d'Oro, sfuma per la Juventus e per Buffon la possibilità di staccare in vetta alle rispettive classifiche (di Supercoppa) la concorrenza: i bianconeri restano primi con 7 vittorie assieme al Milan, il capitano primo con 6 successi personali assieme a Stankovic. Per la Lazio, invece, è il quarto trionfo, ad 8 anni di distanza dall'ultimo, nel 2009. JUVENTUS-LAZIO: IL VIDEO DI GOL E HIGHLIGHTS

ALLEGRI A RAI SPORT: "SIAMO STATI DEI POLLI!"

LE DICHIARAZIONI - Allegri a 'Rai Sport' è molto chiaro: "Indipendentemente dal gol alla fine in cui siamo stati polli noi, la Lazio ha meritato la vittoria. Ha giocato meglio e combattuto di più, noi fino a 30 minuti dalla fine non abbiamo giocato e questo ci deve far riflettere e ci deve riportare con i piedi per terra. Vincere non è semplice e bisogna rimettere tutto in discussione. Loro andavano più forte, poi sono calati e noi li abbiamo messi lì, con la doppietta di Dybala. Indipendentemente dal fatto che potevamo andare ai supplementari, la Lazio ha meritato di vincere". Simone Inzaghi invece fatica a contenere la gioia: "È stata fatta giustizia per la partita che abbiamo giocato, praticamente perfetta senza concedere quasi nulla a loro. È dal 4 luglio che pensavamo a questa partita, volevamo la rivincita dopo la sconfitta nella finale di Coppa Italia... Onore a questi ragazzi, sapevo che non mi avrebbero tradito; ora godiamoci questa grande vittoria insieme alla nostra gente. Keita? Se n'è parlato anche troppo. Sappiamo che serve ancora qualcosa sul mercato per competere su due fronti ma abbiamo un direttore sportivo che lavora benissimo, 24 ore su 24 e faremo il necessario anche in questo senso".

