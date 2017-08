Video Mestre Sudtirol (LaPresse)

VIDEO MESTRE SUDTIROL (3-0): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA SERIE C) - Il Mestre supera a pieni voti la prova Sudtirol nel match casalingo di Coppa Italia. I veneti vincono con un netto 3-0 e caricano al massimo il morale in vista del campionato. Il successo ottenuto contro il Sudtirol è sicuramente una grande iniezione di fiducia per i locali, che hanno giocato un'ottima gara dimostrando freschezza atletica e organizzazione di gioco. Il match è cominciato col piede giusto per la formazione casalinga, che è passata in vantaggio con Beccaro dopo pochi minuti. Il Sudtirol non è riuscito a più reagire, ma è rimasto a galla fino ad inizio secondo tempo. I veneti, rientrati in campo più motivati che mai, hanno chiuso virtualmente l'incontro con venti minuti di anticipo grazie ai gol di Bussi e Fabbri. Per il Sudtirol giornata nerissima da dimenticare al più presto. Il Mestre, invece, potrà togliersi delle belle soddisfazioni in questa stagione.

IL TABELLINO – Mestre Sudtirol 3-0 RETI: 4. Beccaro (1-0), 60. Bussi (2-0), 79. Fabbri (3-0)

MESTRE (3-5-2): Favaro; Politti, Gritti, Perna; Bussi, Rubbo (82. Pozzebon), Boscolo, Beccaro (72. Casarotto), Fabbri; Spagnoli (62. Sodinha), Sottovia. A disposizione: Zanetti, Boffelli, Neto Pereira, Zironelli, Stefanelli, Bonaldi, Zecchin Allenatore: Mauro Zironelli

FC SÜDTIROL (3-5-1-1): Offredi; Oneto, Vinetot, Frascatore; Tait, Cia (64. Smith), Bertoni (84. Boccalari), Broh (53. Heatley Flores), Zanchi; Fink; Costantino A disposizione: Tononi, Baldan, Carella, Salvaterra, Lorenzo Sgarbi Allenatore: Paolo Zanetti

ARBITRO: Nicola Donda della sezione di Cormons (Caso-Montagnani) NOTE: al 52' allontanato dalla panchina l'allenatore Paolo Zanetti (FCS) per reiterate proteste. Ammoniti: Zanchi (FCS), Gritti (M), Boccalari (FCS)

