Video Prato Siena (LaPresse)

VIDEO PRATO SIENA (1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA SERIE C 2017) - Finisce in parità il derby toscano tra Prato e Siena, un 1 a 1 deciso sostanzialmete da due calci d'angolo, uno per tempo che regalano così un punto a testa alle due compagini che hanno dato vita ad una gara tutt'altro che spettacolare. Ad iniziare meglio sono stati gli ospiti trascinati dallo scatenato Marotta che già al 3' è andato vicinissimo al gol con una punizione calciata dal limite dell'area che è terminata di poco sopra la traversa. La reazione dei padroni di casa si è concretizzata al 18' in un potente tiro tentato da Vangi da fuori area che Crisanto è riuscito a bloccare senza troppi problemi. Non succede più nulla fino al 37' quando ancora lo scatenato Marotta ha tentato un potente tiro che è finito ampiamente sopra la traversa. Il Prato invece è andato vicino al gol al 39' grazie ad uno spettacolare tentativo di Ceccarelli che ha cercato una conclusione volante da quasi trenta metri che ha sfiorato la traversa, un tiro che aveva nettamente sorpreso l'estremo difensore ospite. Quando si attendeva il duplice fischio dell'arbitro, è arrivato un pò a sorpresa il vantaggio del Siena firmato dall'incontenibile Marotta che al 42' ha trovato la via del gol con un bel colpo di testa col quale ha anticipato sugli sviluppi di un calcio d'angolo l'intera retroguardia di casa. La prima frazione di gioco si è così chiusa sul punteggio di 0 a 1.

La ripresa si apre con i padroni di casa alla caccia del pareggio ma che inevitabilmente hanno dovuto concedere spazi agli ospiti come al 51' quando ancora Marotta ha tentato un potente tiro di sinistro che è finito fuori di non molto. Un minuto dopo al 52' è stato poi il suo compagno di reparto Neglia a tentare una potente conclusione in diagonale che l'estremo difensore ospite è riuscito a deviare in corner. Al 67' arriva un pò a sorpresa il pareggio dei padroni di casa che nasce ancora da un calcio d'angolo sul quale Marzorati è il più lesto di tutti nell'anticipare tutti e a segnare con un colpo di testa che ha un pò sopreso Crisanto non esente dalle colpe nell'occasione. Dopo aver raggiunto la tanta agognata parità, il Prato però rallenta abbastanza evidentemente il ritmo permettendo così agli ospiti di difendersi con ordine. L'unica occasione negli ultimi venticinque minuti di gioco, è stata quella creata dai padroni di casa con Liurni che, oopo aver ricevuto palla in area di rigore ha concluso a colpo sicuro all'altezza del dischetto del calcio di rigore trovando però la propria matrigna pronta a criticarlo. Il Prato riesce quindi a conquistare il primo punto nel raggruppamento in attesa dell'ultima decisiva gara contro il Gavorrano che chiuderà definitivamente il raggruppamento. CLICCA QUI PER IL VIDEO PRATO SIENA (1-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA SERIE C 2017, da sportube.tv)

