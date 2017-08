Video Roma Celta Vigo (LaPresse)

VIDEO ROMA CELTA VIGO (1-4): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (AMICHEVOLE) - La Roma crolla a Vigo in amichevole perdendo 4-1 contro il Celta. Nei primi 27 minuti gli spagnoli sono già sul 3-0 grazie al rigore trasformato da Aspas e alla doppietta di Sisto. Prima dell’intervallo anche Aspas trova la doppietta. Nella ripresa Di Francesco rivoluziona la squadra e Strootman sigla il gol della bandiera. Giornata da dimenticare per i giallorossi mentre l’inizio di campionato si avvicina sempre più… Celta Vigo in campo con il 4-3-3. Tra i pali Alvarez, linea difensiva composta da Mallo, Cabral, Fontas e Jonny. In mediana Radoja, Jozabed e Wass mentre in zona offensiva ci sono Aspas, Guidetti e Sisto. La Roma risponde con un modulo speculare. Skorupski in porta, difesa composta da Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus e Kolarov. A centrocampo spazio a Gerson, Gonalons e Pellegrini. In attacco troviamo Cengiz Ünder, Defrel e Iturbe. Ritmo alto a inizio gara. I giallorossi provano a fare possesso ma la pressione alta degli spagnoli li mette in difficoltà. Guidetti prova la girata in area ma Fazio fa buona guardia. Poco dopo un'iniziativa di Aspas libera Guidetti al tiro dal cuore dell'area. Conclusione potente ma centrale, Skorupski ribatte. Under intanto si mette in mostra con un'azione personale. Il tiro che segue è però totalmente impreciso.

In questi primi minuti di gioco la Roma prova a fare possesso cercando con pazienza un varco. Mentre la Roma prova con pazienza a fare possesso il Celta Vigo pressa alto cercando di dare una svolta al match. La pressione dei rosso-azzurri è efficace. Al 15esimo Fazio perde palla nella propria metà campo, insegue Guidetti lanciato a rete e lo travolge. Rigore sacrosanto. Dal dischetto Aspas non sbaglia spiazzando Skorupski. Nel frattempo Guidetti resta dolorante a bordo campo. L'attaccante non riesce a proseguire l'incontro e viene sostituito dal giovane Maxi Gomez. La Roma prova a riorganizzarsi ma continua a subire l'iniziativa avversaria. Sisto si accentra dalla sinistra e dopo un paio di dribbling conclude non riuscendo però a inquadrare lo specchio. A 23esimo arriva la rete del raddoppio. Gerson pasticcia a centrocampo con Gonalons, Sisto ringrazia e punta l'area. Dai 25 metri Sisto calcia bene trovando il gol del raddoppio. La Roma esce dalla partita e il Celta ne fa un altro. Maxi Gomez dalla destra suggerisce per Sisto che a porta vuota insacca. Tutto troppo facile per il Celta. La Roma non riesce a riprendersi e il Celta Vigo rimane in costante controllo del match. Il centrocampo è il settore chiave per capire il dominio degli spagnoli in questo primo tempo. Le prove dei giallorossi in quel settore sono questa sera decisamente al di sotto della media. Il pubblico di Vigo applaude con convinzione la sua squadra che va a caccia del quarto gol. Maxi Gomez sfugge alla marcatura di Fazio ma da posizione angolata non riesce a trovare nessun compagno. Al 41esimo il Celta Vigo dilaga trovando addirittura il quarto gol. Wass riceve in area sulla destra. Servizio basso per Aspas che in area piccola insacca con estrema facilità. Nei minuti conclusivi del primo tempo la Roma prova a evitare il tracollo facendo possesso palla. Primo tempo a senso unico.

SINTESI SECONDO TEMPO - Di Francesco, probabilmente deluso dalla prestazione del primo tempo, effettua numerosi cambi durante l'intervallo. Restano negli spogliatoi: Skorupski, Iturbe, Defrel, Kolarov, Gerson e Pellegrini. Al loro posto entrano Alisson, Perotti, Dzeko, Manolas, Nainggolan e Strootman. Nessuna sostituzione invece per il Celta Vigo. Nei primi minuti del secondo tempo la Roma prova a costruire qualcosa. Under serve Bruno Peres a destra. Cross basso ribattuto in corner. Dalla bandierina tocco corto per Perotti che crossa bene per Manolas. Il greco non riesce però a colpire di testa e l'azione sfuma. Sostituzione per il Celta Vigo: esce Jozabed, entra Hernandez. Il Celta prova ad addormentare il match mentre la Roma alza la pressione. Occasione per la Roma all'81esimo. Nainggolan suggerisce bene dalla sinistra trovando Tumminello che non riesce ad angolare sotto porta. Gli spagnoli rispondono con un tiro di Wass dalla distanza. Nessun problema per Alisson che blocca. Di Francesco richiama in panchina i giocatori in campo dall'inizio: Castan, Nura e Sadiq prendono il posto di Juan Jesus, Bruno Peres e Gonalons. La Roma prova ad accorciare. Dzeko penetra in area dalla sinistra. Tocco in mezzo per Tumminello che viene murato al momento del tiro. Nainggolan poco dopo cerca un'idea. Tocco morbido per Dzeko che non riesce a destreggiarsi in area. L'azione sfuma. Nei minuti finali le due squadre non riescono più a produrre azioni offensive.

