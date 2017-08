Video Verona Avellino (LaPresse)

VIDEO VERONA AVELLINO (3-1): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (COPPA ITALIA 2017) - L'Hellas Verona sconfigge l'Avellino per 3 a 1 conquistando così il passaggio al prossimo turno di Coppa Italia soffrendo però a sorpresa più di quanto non dica il punteggio. I padroni di casa dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti grazie ad una pregevole doppietta dell'ex Verde, dopo aver incassato la rete in avvio di ripresa da Castaldo, ha rischiato più volte di esser raggiunta dagli irpini che poi si sono dovuti arrendere alla rete segnata nel finale dal neo-entrato Zuculini.

Gli ospiti un pò a sorpresa partono meglio sfiorando l'immediato vantaggio al 6' col vivace Molina che, dopo essersi riuscito a liberare sulla corsia di destra si è visto respingere la conclusione da distanza ravvicinata dall'attento Nicolas. I padroni di casa iniziano a macinare gioco e già all'11' si vedono annullare un gol a capitan Pazzini reo di aver commesso un fallo su Castaldo su un calcio di punizione calciato ottimamente da Romulo. Al 17' però è ancora l'Avellino ad avere la possibilità di sbloccare il punteggio quando Castaldo ha sprecato clamorosamente da due passi con una deviazione da due passi che è terminata fuori di poco. La squadra di Pecchia però reagisce immediatamente al 22' quando Valoti si è visto respingere una conclusione a colpo sicuro effettuata dall'interno dell'area di rigore che Radu è riuscito a deviare in corner con un miracoloso intervento. Succede poco o niente fino al 34' quando Moretti ha sbagliato un passaggio che ha innescato una veloce ripartenza scaligera sulla corsia mancina avviata da Bessa che ha servito Verde il cui potente tiro da fuori area ha sorpreso l'estremo difensore ospite sul primo palo. Non passano neanche quattro minuti e al 38' ancora uno degli ex della sfida Verde è riuscito a raddoppiare segnando la sua personale doppietta finalizzando una classica azione di contropiede gestita dal velocissimo Cerci che ha liberato il numero 9 davanti a Radu che ha superato con un pregevole tocco sotto. Gli ospiti nonostante il doppio svantaggio sono comunque riusciti a reagire al 45' ancora una volta con lo sgusciante Molina che ha tentato un'altra conclusione che ancora una volta Nicolas è riuscito a deviare in corner. Il primo tempo si è così concluso sul punteggio di 2 a 0.

La ripresa si è aperta con una sostituzione decisa da mister Novellino che ha inserito un attaccante come Ardemagni al posto di un centrocampista come Moretti. L'Avellino riesce subito ad accorciare le distanze al 49' grazie ad un clamoroso errore di Caceres che in netto vantaggio su Castaldo invece di appoggiare facilmente a Nicolas ha tentato un improbabile dribbling, il numero 10 irpino è riuscito così a rubargli palla e ad involarsi verso la Nicolas che ha superato con un preciso tiro di piatto. Il Verona accusa il colpo e rischia addirittura di capitolare due minuti al 51' quando Bidaoui calcia dal limite dell'area mettendo di poco sopra la traversa. Al 60' ancora i "lupi" vicinissimi al pareggio con bomber Castaldo il cui colpo di testa da dentro l'area di rigore è stato deviato in corner dall'estremo difensore di casa con uno strepitoso intervento in tuffo. Dopo questo grande spavento, la squadra di Pecchia è riuscita a gestire meglio la voglia degli ospiti di pareggiare, riuscendo anche a rendersi pericoloso in contropiede al 75' con Verde e Pazzini ma soprattutto all'82' con Bessa che ha concluso l'azione con un potente tiro che è terminato sull'esterno della rete di Radu. All'87' però gli irpini si riaffacciano nella metà campo avversaria sfruttando ancora un clamoroso errore della retroguardia scaligera in paricolare di Nicolas che ha sbagliato l'appoggio a Romulo servendo in pratica Asencio che ha tentato una conclusione da distanza siderale che Caceres è riuscito però con un puntuale intervento in scivolata ad allontanare dalla riga di porta. Un minuto dopo all'88' è infine arrivato il sigillo firmato dal neo-entrato Zuculini che ha chiuso la sfida con un bel colpo di testa sfruttando al meglio il cross di Romulo.

L'Hellas Verona conquista soffrendo un pò a sorpresa il pass per il quarto turno dove affronterà in un atteso derby il Chievo sconfiggendo un Avellino mai domo che avrebbe forse meritato almeno di andare ai supplementari visto il secondo tempo nel quale la squadra di Pecchia ha faticato rientrare in partita dopo l'intervallo.

