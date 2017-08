Apoel-Slavia Praga/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Apoel-Slavia Praga, Champions League (Foto LaPresse)

Apoel-Slavia Praga sarà una partita diretta dallo spagnolo Antonio Mateu Lahoz; alle ore 20:45 di martedì 15 agosto si gioca per l'andata dei playoff di Champions League 2017-2018. I ciprioti sono ormai una realtà abbastanza consolidata del calcio europeo: ultima testimonianza sono gli ottavi di finale dell'Europa League, raggiunti l'anno scorso. Quest'anno l'obiettivo è entrare in Champions League e l'ultimo ostacolo sono i cechi dello Slavia Praga.

L'avventura europea dei ciprioti è iniziata come sempre presto, con il secondo turno preliminare di Champions League contro il Dudelange, che ha reso la vita più complicata di quello che sulla carta ci si poteva aspettare, come testimonia il doppio striminzito 1 a 0 con cui l'Apoel Nicosia ha passato il turno. E molta fatica è costata anche il passaggio del turno contro i rumeni del Viitorul, che all'andata hanno vinto 1 a 0 e che al ritorno hanno costretto l'Apoel ai supplementari: qui i ciprioti hanno fatto valere una maggiore freschezza atletica e hanno dilagato, chiudendo con un netto 4 a 0.

Tuttavia la sensazione che la squadra faccia molta fatica resta e il match contro lo Slavia Praga sarà un interessante banco di prova. La compagine ceca ha ottenuto un ottimo risultato nel turno precedente, riuscendo a far fuori il Bate Borisov, che partiva favorito nel doppio confronto, anche per quanto fatto vedere in questi ultimi anni in Europa. Invece la squadra bielorussa si è dovuta arrendere: il successo casalingo per 1 a 0 ha permesso allo Slavia Praga di passare il turno nonostante il 2 a 1 subito al ritorno. Certo, non sono tutte rose per la compagine ceca, che in campionato ha esordito con uno scialbo 0 a 0 sul campo del Baník Ostrava.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Apoel-Slavia Praga, in programma questa sera, sarà visibile in diretta tv su Premium Calcio 3, canale del digitale terrestre di Mediaset che anche quest’anno detiene i diritti per trasmettere tutti gli incontri di Champions League. Di conseguenza, agli abbonati Premium sarà garantita anche la diretta streaming video, che come di consueto sarà disponibile tramite l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI

L'Apoel Nicosia dovrebbe giocare con un classico 4-4-2, dove molto ci si attende dall'eterno Igor de Camargo, che è stato decisivo nel doppio confronto contro il Vitorul. Al momento quella che sarà la formazione dell'Apoel Nicosia in questo importante match di andata risulta ancora avvolta nel mistero, ma non dovrebbero esserci troppi cambi rispetto al vittorioso match contro la compagine rumena. Lo Slavia Praga giocherà presumibilmente con il 4-2-3-1 e molto ci si attende da Altintop che insieme a Zmrhal (classe 1993 molto interessante) e l'esperto Danny, formerà il trio dietro l'unica punta, che per l'occasione potrebbe essere l'esperto Skoda.

Lo Slavia punta molto su Altintop, che ha deciso di lasciare l'Augusta e la Bundesliga per provare una avventura totalmente nuova e dare il proprio contributo ad un progetto che prevede uno Slavia Praga più internazionale, ovviamente sempre con un occhio alle finanze del club.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

Andando a vedere i pronostici si scopre come la Snai quoti una vittoria dei ciprioti a 2,60 volte l'eventuale cifra giocata. Tuttavia la quota di un successo esterno dello Slavia Praga è quasi identica, visto che un colpo esterno dei cechi è pagato, sempre dalla Snai, 2,75. Un pareggio è invece quotato a 3,10 volte la cifra giocata. Come si vede, anche tra i bookmakers regna l'incertezza.

