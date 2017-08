Atp Cincinnati 2017/ Diretta Lorenzi-Carreno: info streaming video e tv, orario delle partite (oggi)

Paolo Lorenzi impegnato al torneo Atp Cincinnati 2017 (Foto LaPresse)

Seconda giornata al torneo Atp Cincinnati 2017: il Master 1000 dell’Ohio, i cui match iniziano alle ore 17 italiane (saranno le 11 in loco) vede in campo martedì 15 agosto il nostro Paolo Lorenzi, impegnato in una complicata sfida di primo turno contro Pablo Carreno Busta. Un altro spagnolo potrebbe essere nel futuro breve del romano in caso di vittoria: l’avversario al secondo turno sarebbe uno tra Fernando Verdasco e Mischa Zverev, ma superati i primi due ostacoli - eventualmente - il tabellone potrebbe essere aperto fino al quarto in cui incrocia Dominic Thiem.

Discorsi però prematuri: al momento Lorenzi si deve concentrare sul match contro Carreno Busta, spagnolo che è cresciuto tantissimo negli ultimi mesi e che come tanti connazionali sta vivendo un momento straordinario. Lui più di altri: al Roland Garros è stato capace di arrivare fino ai quarti di finale prima di doversi ritirare contro Rafa Nadal. In carriera ha vinto tre titoli (tutti 250), ultimo dei quali lo scorso maggio all’Estoril, dove ha battuto Gilles Muller; era quella la seconda finale del 2017, perchè a febbraio per la prima volta era arrivato all’ultimo atto di un 500 (Rio de Janeiro) perdendo contro Thiem. DIRETTA STREAMING VIDEO TORNEO CINCINNATI 2017 (DONNE)

I PRECEDENTI LORENZI-CARRENO BUSTA

I precedenti tra i due giocatori sono tre, e Carreno Busta è in vantaggio; si tratta però di match che se vogliamo fanno poco testo, visto che risalgono tutti al 2014. Lorenzi ha vinto il primo (3-6 6-1 6-2 nel primo turno di Indian Wells), lo spagnolo si è aggiudicato gli altri due (6-2 6-2 negli ottavi di Bastad, 4-6 6-1 7-5 nel primo turno di Umag). Ieri intanto, come già riportato, la pattuglia italiana a Cincinnati si è inaspettatamente ampliata: al posto di Roger Federer, che ha ufficialmente annunciato forfait, come lucky loser è stato scelto Thomas Fabbiano che dunque prenderà il via dal secondo turno. A proposito di Federer e della rinuncia al torneo Master 1000 che ha vinto in sette occasioni, la sua assenza in Ohio significa automaticamente che dal prossimo lunedì, dovesse anche perdere subito, Nadal tornerà numero 1 del mondo dopo più di tre anni. Il Re invece deve rimandare il suo ritorno in vetta: il 4 novembre 2012 rimane l’ultimo giorno in cui lo svizzero ha comandato il tennis maschile, ma agli Us Open avrà un’altra possibilità di essere davanti a tutti prolungando così il numero delle settimane da numero 1.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE IL TORNEO DI TENNIS

La diretta tv del torneo Cincinnati 2017 riguarda due appuntamenti distinti: il torneo maschile sarà su Sky Sport 2, e dunque si potrà assistere ai match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Siamo invece su SuperTennis per il torneo femminile: qui la diretta streaming video è garantita dal sito www.supertennis.tv. Ricordiamo anche che il portale ufficiale del Western & Southern Open è www.wsopen.com, mentre le pagine sui social network per tutte le informazioni utili sono facebook.com/cincytennis e, su Twitter, @cincytennis. DIRETTA STREAMING VIDEO DEL TORNEO CINCINNATI 2017 (DONNE)

