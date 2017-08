Hoffenheim-Liverpool/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Hoffenheim-Liverpool, Champions League (Foto LaPresse)

Hoffenheim-Liverpool sarà diretta dall'olandese Bjorn Kuipers; alle ore 20:45 di martedì 15 agosto le due squadre si affrontano nell'andata dei playoff di Champions League 2017-2018, presso la Rhein Neckar Arena. Il match tra la compagine tedesca e i Reds è tra i più affascinanti di questo ultimo turno che decreterà le squadre che andranno alla fase a gironi della massima competizione calcistica europea e i motivi di interesse sono diversi: si va da quelli legati all'esordio assoluto dell'Hoffenheim in Champions League, al ritorno di Jurgen Klopp nella sua Germania, solo per citarne due. L'Hoffenheim di Julian Nagelsmann è alla sua prima partecipazione alla Champions League e senza dubbio l'accoppiamento con il Liverpool non si può ritenere fortunato, considerando il lotto delle formazioni che i tedeschi potevano incontrare.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV SU CANALE 5, COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Hoffenheim-Liverpool di Champions League, senza dubbio tra le più interessanti dei playoff, verrà trasmessa in chiaro su Canale 5. La partita andrà ovviamete in diretta tv su Mediaset Premium, vale a dire su Premium Sport e Premium Sport HD; sarà disponibile anche la diretta streaming video attivando senza costi aggiuntivi l'applicazione Premium Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Risulta quasi sicuro che l'Hoffenheim si presenti in campo con gli stessi 11 che hanno affrontato il Bologna. I giocatori che dovranno fare la differenza nel 4-3-3 dei tedeschi sono due dei nuovi innesti, ovvero Nordtveit e Gnabry. Il primo è stato acquistato dal West Ham ed è chiamato a dare sostanza alla mediana, mentre Gnabry, uno dei più importanti prospetti del calcio tedesco, è rientrato nell'operazione che ha portato al Bayern Monaco due giocatori dell'Hoffenheim, che in cambio si è visto arrivare non solo un congruo conguaglio in denaro, ma anche il prestito di un giocatore che l'anno scorso ha praticamente da solo salvato il Werder Brema.

Il Liverpool dovrebbe giocare con un modulo assolutamente speculare a quello dei tedeschi, con Klopp che per nulla al mondo rinuncerebbe al suo 4-3-3. Non dovrebbe essere della partita Emre Can, sempre più vicino alla Juventus, così come Coutinho, dato sempre più come prossimo acquisto da parte del Barcellona. Il tridente di Klopp in attacco dovrebbe quindi essere composto da Firmino e Salah come esterni e da Origi come punta centrale, anche se non è esclusa la possibilità di Solanke in luogo del belga.

I RISULTATI DEL PRECAMPIONATO

Tuttavia i ragazzi di Julian Nagelsmann, arrivati quarti nello scorso campionato dopo aver lottato fino all'ultimo per il terzo posto, sembrano avere tutte le carte in regola per provare a passare il turno. Nell'ultimo test effettuato quello contro il Bologna, i tedeschi hanno mostrato un'ottima condizione atletica e i nuovi acquisti sembrano essere già entrati in sintonia con gli schemi dell'allenatore. I Reds di Klopp, che giocheranno in terra tedesca il match di andata, speravano anch'essi in un accoppiamento più benevolo da parte dell'urna, ma partono comunque leggermente favoriti.

La squadra di Klopp è reduce da un buon precampionato, dove l'ultima esibizione quella contro i baschi del Bilbao, è terminata con un convincente 3 a 1 frutto delle reti di Firmino, Woodburn e Solanke. Ovviamente la questione Coutinho sta tenendo banco, con il brasiliano che potrebbe già essere del Barca quando Hoffenheim e Liverpool daranno il via alla sfida, ma l'ambiente sembra comunque non risentire di queste voci di mercato.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI SULLA PARTITA

Il match, come detto, si presenta molto equilibrato e lo si capisce anche dalle quote dei bookmakers. Basti pensare che la Snai quota un successo tedesco a 3,05, mentre un colpo esterno dei Reds è dato a 2,25 volte. Un pareggio non è dato per improbabile, visto che la Snai lo paga 3,30 volte l'eventuale cifra scommessa.

