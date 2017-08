PALIO DI SIENA 2017/ Oggi, diretta live e streaming video: Prova Generale, verso il Palio dell'Assunta

Palio di Siena, mercoledì mattina la "provaccia" (foto LaPresse)

Il Palio di Siena dell’Assunta si avvicina a grandi falcate e stanno andando in scena le varie prove (oggi c'è la quarta prova e la prova generale), in attesa di capire quali potranno essere i cavalli favoriti per l’appuntamento che mercoledì 16 agosto 2017 animerà piazza del Campo. Ci sarà Jonathan Bartoletti detto “Scompiglio”, il fantino per tre volte vincitore del Palio che tenterà una storica quaterna che non riesce ad oltre un secolo, e dopo aver portato la Lupa alla vittoria lo scorso 2 luglio, cercherà di fare altrettanto con il Valdimontone, correndo peraltro sulla stessa cavalla, Sarbana. Questo però sarà il tema dominante della giornata di mercoledì che si aprirà con la “provaccia”, l’ultima prova generale per i cavalli impegnati nella corsa che da sempre cattura l’attenzione di tutti gli appassionati delle corse in Italia e non solo.

DOMANI LA "PROVACCIA"

La mattinata del giorno della corsa infatti si apre con una messa alla quale partecipano sia i Capitani delle contrade, sia i fantini. Dopodiché, alle ore 9 circa, è il momento della “provaccia”. Ma che cos’è la “provaccia” e soprattutto perché si chiama così? Si tratta dell’ultima prova generale del Palio di Siena per tutte le contrade in gara, ma si tratta più che altro di un modo per far assaggiare ai cavalli in mattinata la pista. A nessuno infatti interessa mai vincere la “provaccia”, e spesso essa viene corsa in maniera svogliata e distratta da tutti i partecipanti. Qualcuno la usa persino per fare pretattica e per evidenziare qualche problema che possa magari confondere soprattutto le contrade rivali. Alla fine della “provaccia” comunque i giochi sono fatti, ed i fantini vengono chiamati per l’iscrizione ufficiale del fantino e per la presentazione della sua uniforme che, particolare molto importante per la tradizione del Palio di Siena, non può più essere cambiata da quel momento alla fine della gara. Terminata la mattinata, fantini, capitani e cavalli si rivedranno solamente nel pomeriggio per la benedizione dei cavalli prima della gara.

A LUGLIO VINSE IL LEOCORNO

Nel Palio di Siena del 2 luglio la “provaccia” era andata ad appannaggio del Leocorno, come detto però non si tratta di una corsa vissuta in maniera particolarmente sentita dai fantini che non vogliono stancare i cavalli il giorno della gara, né fornire indicazioni strategiche particolarmente importanti agli avversari. Raramente chi vince la “provaccia” riesce a prevalere anche in gara, e non per niente a luglio è stata la Lupa a prevalere. Una curiosità interessante: nella giornata di lunedì, nella terza prova serale, è stata l’Aquila ad aggiudicarsi la vittoria. Un successo che, se preludesse a quello in gara, permetterebbe alla contrada dell’Aquila di scrollarsi di dosso il titolo di contrada “nonna”, ovvero quella che non vince il Palio di Siena da più tempo in assoluto. A piazza del Campo infatti un successo dell’Aquila non si fa registrare addirittura dal 1992, ovvero da venticinque anni: un quarto di secolo e una vittoria in prova per continuare a sperare.

Streaming video del Palio di Siena: quarta prova e prova generale

© Riproduzione Riservata.