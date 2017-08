Probabili Formazioni/ Napoli Nizza: diretta tv, orario e ultime novità live (Champions League 2017)

Probabili formazioni Napoli Nizza (LaPresse)

Sarà Napoli-Nizza il match di esordio della compagine azzurra di Mister Sarri nella stagione 2017-2018 della Champions League: quest’anno i campani entrano nelle massima competizione continentale dai play off con tanta voglia di rimediare all’uscita di scena dal tabellone consumata l’anno scorso contro un incredibile Real Madrid. Come si è visto anche nei giorni corsi l’attenzione in casa Napoli è al massimo: Sarri ha blindato i suoi già qualche giorno fa in un ritiro tutto teso a fare bella figura di fronte a in San Paolo sold out già da tempo. L’avversario, ovvero il Nizza di Balotelli e Snieijder e la competizione dopo tutto richiedono questo tipo di preparazione: i conti però si faranno solo in campo domani mercoledi 16 agosto tra le mura del San Paolo alle ore 20.45. Vediamo ora quali potrebbero essere le probabili formazioni della partita Napoli-Nizza.

IL 4-3-3 DI SARRI

Sarri in vista della partita di domani sera contro i rossoneri ha avuto modo di provare e riprovate l’11 titolare nel corso si importanti test match estivi: i più però si accorgeranno che non sono poi tante le modifiche attuate al 4-3-3 della precedente stagione, che comunque ha dato non poche soddisfazioni. Nonostante qualche acciacco aveva fatto temere l’allarme Pepe Reina appare confermato tra i pali mentre davanti allo spagnolo pare approvata definitivamente la coppia Albiol Koulibaly, con Hysaj e Gholuam attesi sulle fasce senza particolare stupore. Dato ancora una volta Hamsik per l’inamovibile a centrocampo, la regia del gioco azzurro dovrebbe andare nelle mani di Jorginho con Allan a completamento del reparto. Per l’attacco apre che il tecnico del Napoli voglia optare per il tridente leggero che terrebbe ancora una volta il polacco Milik in panchina: spazio quindi a Dries Mertens quale punta di diamante con Callejon e Insigne a supporto sull’esterno.

LE SCELTE DI FAVRE

Con Balotelli e Sneijder out, almeno secondo le previsioni della vigilia, Favre dovrebbe comunque mantenere il solito 4-2-3-1, visto anche pochi giorni fa contro il Troyes nella 2^ giornata del campionato francese, con Cardinale tra i pali. Davanti al giovane numero 1 classe 19994 spazio a Le Marchand e Dante in difesa, con Sarr e Souquet a completamento del reparto sull’esterno. Koziello e Seri (nonostante le voci di calciomercato che lo danno verso l’Italia) faranno da cerniera tra i reparti con Searfi atteso sulla trequarti dietro a Plea usato come unica punta. Per il reparto avanzato saranno Saint Maximin e Lees a completare sull’esterno, quale scelta bastanza obbligata dato l’addio di Eysseric, volato pochi giorni fa a vestire la maglia della Fiorentina.

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO

La partita tra Napoli e Nizza, match di andata dei play off di Champions League 2017-2018 sarà visibile in diretta tv in esclusiva sulla piattaforma Mediaste Premium che anche per questa stagione si è accaparrata i diritti televisivi per la massima competizione continentale per club. Diretta video streaming quindi confermata per tutti gli abbonati al servizio tramite l’applicazione Premium Play.

IL TABELLINO

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Insigne, Mertens, Callejon. Allenatore: Sarri

Nizza (4-2-3-1): Cardinale; Sarr, Le Marchand, Dante, Souquet; Seri, Koziello; Saint-Maximin, Srarfi, Lees Melou; Plea. Allenatore: Favre

