Probabili formazioni/ Real Madrid-Barcellona: diretta tv, orario, ultime notizie sulla Supercoppa

Probabili formazioni Real Madrid-Barcellona: Modric (LaPresse)

Domani sera si gioca Real Madrid-Barcellona: partita sempre affascinante, anche se questa volta si tratta del ritorno di una Supercoppa di Spagna che il Real Madrid sembra avere già ipotecato domenica sera, andando a vincere per 1-3 in casa dei grandi rivali del Barcellona, punteggio che conferma come i campioni di Spagna in carica siano ultimamente irresistibili, mentre i blaugrana non stanno vivendo un periodo facile, reso ancora più complicato dall’addio di Neymar. Il Clasico però è sempre il Clasico: mai dare nulla per scontato. Adesso allora andiamo senza indugio a vedere quali saranno le probabili formazioni di Real Madrid-Barcellona, dandovi le notizie sulle due squadre alla vigilia della partita al Santiago Bernabeu, alle 23.00 di domani sera.

REAL MADRID, RIENTRA MODRIC

Nel Real Madrid non dovrebbero esserci particolari novità, con due eccezioni. La prima è legata naturalmente alla squalifica di Cristiano Ronaldo, che comunque anche domenica non era stato titolare. In attacco dunque dovremmo rivedere il tridente composto da Isco, Benzema e Bale, anche se un talento come Asensio scalpita sempre di più e potrebbe dunque conquistare una maglia da titolare. La novità più sostanziale dovrebbe però arrivare a centrocampo, dove Modric rientra dalla squalifica e dovrebbe quindi formare il classico terzetto titolare con Casemiro e Kroos, rimandando in panchina l’altro croato Kovacic. Non ci attendiamo invece novità in difesa, dove il portiere Keylor Navas sarà protetto dalla linea a quattro composta da Marcelo, Sergio Ramos, Varane e Carvajal.

BARCELLONA, PACO ALCACER AL POSTO DI DEULOFEU?

Ernesto Valverde dovrebbe magari cercare di cambiare qualcosa, ma non è facile perché la formazione schierata domenica era già di primo livello. Potrebbe pagare per tutti Deulofeu, al cui posto potrebbe toccare a Paco Alcacer completare il tridente orfano di Neymar, fermo restando che Messi e Suarez sono naturalmente intoccabili. Tornando indietro, è difficile immaginare sostanziali novità negli altri reparti, dunque ecco Ter Stegen in porta; A. Vidal, Piquè, Umtiti e Jordi Alba in difesa, anche se attenzione al nuovo acquisto Nelson Semedo, in cerca di una maglia da titolare; a centrocampo sarà difficile sfuggire dal terzetto Rakitic-Busquets-Iniesta, anche se Denis Suarez è una possibile alternativa.

DIRETTA TV E INFO STREAMING VIDEO

La partita tra Real Madrid e Barcellona, valida come ritorno della Supercoppa di Spagna 2017, sarà visibile in diretta tv per tutti su Nove, canale che potete trovare al numero 9 del digitale terrestre e al numero 145 del bouquet Sky. Non è prevista invece la trasmissione del match in diretta streaming video.

IL TABELLINO

REAL MADRID (4-3-3): Keylor Navas; Marcelo, Sergio Ramos, Varane, Carvajal; Modric, Casemiro, Kroos; Isco, Benzema, Bale. Allenatore: Zidane.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; A. Vidal, Piquè, Umtiti, Jordi Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez, Paco Alcacer. Allenatore: Valverde.

