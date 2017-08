Pronostici Champions League/ Le scommesse e le quote per le partite di andata (Play off, oggi)

Pronostici Champions League (LaPresse)

I nostri pronostici di Champions League torna protagonista oggi martedì 13 agosto con il turno di andata dei play off, ovvero l’ultima fase del tabellone preliminare prima dei attesi gironi dove saranno presenti i migliori club del continente europeo. Prima di andare a veder quali sono i pronostici stilati per le partite di oggi, fissati provando a tenere conto dei molteplici fattori in gioco, riepiloghiamo il calendario di questo turno. Oggi 15 agosto saranno infatti 5 i match in programma nel programma ufficiale: si comincerà alle ore 18.00 con l’anticipo al Tofiq Bahramov Stadium di Baku tra Qarabag e Copenaghen. Sono stati imbeve previsti per le ore 20.45 i fischi d’inizio delle altre partite che saranno Apoel-Slavia Praga, Hoffenheim-Liverpool, Sporting-Fcsb e Young Boys-Cska Mosca. Vediamo quindi partita per partita cosa le scommesse e le quote fissate alla vigilia ci possono dire per probabile risultato di ogni incontro.

AZERI FAVORITI IN CASA

Il pronostico della partita tra Qarabag e Copenaghen pare arridere alla viglia proprio alla formazione azzurra a cui senza dubbio va fortemente a favore il fattore campo. Tolto quello va però notato che benché la compagine danese abbia mostrato di poter dire la sua in questa Champions League (ricordiamo le 4 vittorie ottenute su Zilina e Vardar) il Qarabag si presenterà oggi in campo con un miglior stato di forma: negli ultimi 5 incontri infatti gli azzurri hanno raccolto 4 vittorie e un solo pareggio contro il Tiraspol in Champions, mentre i leoni hanno messo a bilancio due sconfitte e solo due pari, con appena un successo netto realizzato per l’appunto contro il Vardar.

L’ESITO INCERTO A CIPRO

Per la partita tra Apoel e Slavia Praga il pronostico appare più incerto che mai: se blasone e fattore campo vede i ciprioti avanti, va anche detto che i padroni di casa non si presentano oggi in campo con uno stato di forma invidiabile. Negli ultimi cinque incontri infatti l’Apoel ha realizzato due pesanti sconfitte, di cui l’ultima solo pochi giorni fa, mentre nel confronto lo Slavia Praga ha messo a bilancio 3 vittorie e solo un pareggio realizzato in campionato. Nel tabellone Generale va poi anche detto che l’Apoel in casa l’ultima volta ha trionfato con un 4-0 davvero di peso contro il Viitorul: dall’altra parte però vi sono i cechi, vera mina vagante di questa parte di tabellone.

LA STORIA DICE REDS

Per la partita tra Hoffenhiem il favore del pronostico va obbligatoriamente al Liverpool di Jurgen Kloop: blasone, storia e rosa sono dalla parte dei reds anche se sono attesi questa sera in campo avverso. La compagine inglese accede ai play off da prima così come l’Hoffenheim quindi non è possibile mettere a confronto i rispettivi cammini delle due formazioni in questa edizione della Champions League. Prendendo in considerazione però lo stato di forma, vien quasi da dire che siano i tedeschi favoriti alla vigilia: 4 successi (di cui uno ai supplementari) per l’Hoffenhiem contro le 3 vittorie un pari ottenuto dai Reds di Kloop.

PORTOGHESI AVANTI IN CASA

Per la partita tra Sporting Lisbona e Fcsb (l’ex Steaua Bucarest) il pronostico della vigilia consegna senza mezzi termini la palma di favori ai portoghesi, che per blasone e fattore campo oltre che qualità della rosa paiono i vincitori annunciati tra le mura di casa. Lo stato di forma vede i padroni di casa favoriti visti anche i 4 successi ottenuti nelle ultime 5 partite disputate con una solo una sconfitta rimediata contro il Guimaraes in amichevole. Percorso meno entusiasmante per i rumeni che hanno realizzato nel contempo 3 pareggi: il Fcsb ha poi sofferto non poco a ottenere il passaggio del turno contro il Plzen

PRONOSTICO INCERTO IN TERRA SVIZZERA

Si annuncia incerto l’esito della partita tra Young boys e Cska Mosca: se i gialloneri paiono favoriti dal fattore campo, va però detto che i rossocrociati hanno sofferto non poco in questa edizione della Champions League 2017. Contro la Dinamo Kiev la formazione giallonera sa recuperato all’ultimo un 3-1 subito nel match di andata mentre nel confronto i russi hanno raccolto due vittorie nette contro l’Aek nel medesimo terzo turno, non concedendo neanche un gol agli avversari. I numeri sullo stato di forma vedono abbastanza in equilibrio il confronto tra Young Boys e Cska Mosca dato che entrambe le squadre nelle ultime 5 partite disputate hanno raccolto un solo insuccesso e 4 vittorie.

