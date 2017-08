Qarabag Copenaghen/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Qarabag-Copenaghen - LaPresse

Qarabag Copenaghen, partita che sarà diretta dall’arbitro italiano Paolo Tagliavento, aprirà il programma dei playoff di Champions League, l'ultimo step per raggiungere la fase a gironi. Fra oggi e domani si disputano le partite d’andata, a cominciare appunto da quella che prenderà il via alle ore 18:00 italiane allo stadio Bahramov di Baku, in Azerbaigian. La formazione di casa è arrivata a giocarsi questo playoff dopo aver superato, nel turno precedente, i moldavi del Tiraspol e prima ancora i vicini georgiani del Samtredia. Il cammino compiuto dagli uomini di Gurbanov li ha condotti fin qui, vicini ad un obiettivo storico che sarebbe la prima partecipazione alla fase a gironi della Champions League. Dall'altro lato troviamo un Copenaghen riportato in auge dalla cura Solbakken, il tecnico norvegese giunto ormai nel 2013 alla guida della squadra danese. Nella scorsa stagione la formazione in maglia biancoblu conquistò i gironi di Champions battendo ai play-off l'APOEL, ma venendo poi eliminata nel gruppo dove c'erano Leicester e Porto. Quest'anno, con un avversario ai playoff sulla carta più modesto rispetto a quello dello scorso anno, i gironi sono un imperativo.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Qarabag-Copenaghen, in programma oggi pomeriggio alle ore 18.00 italiane, sarà visibile in diretta tv su Mediaset Premium Sport e Mediaset Premium Sport HD, canali del digitale terrestre di Mediaset che anche quest’anno detiene i diritti per trasmettere tutti gli incontri di Champions League. Di conseguenza, agli abbonati Premium sarà garantita anche la diretta streaming video, che come di consueto sarà disponibile tramite l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per questo motivo il tecnico norvegese prepara la sua miglior formazione: in campo per sfidare gli azeri dovrebbero esserci Olsen in porta, Thomsen, Lutner, Johansson e Bengtsson nella linea a 4 di difesa. In mediana spazio a Kvist e Gregus al centro, con Toutouh e Verbic che scivoleranno sugli esterni. In avanti spazio a Sotiriou e Santander dal primo minuto, con l'opzione Pavlovic che dovrebbe essere considerata solo a gara in corso.Dall'altra parte il Qarabag scende in campo con un 4-3-3 che comprende Sehic in porta, il portoghese Agolli da un lato e Medvedev dall'altro in difesa, con Sadygov e Guseymov in posizione centrale. Mediana per Garayev, Richard e Michel, con Guerreir, Izmailov e Quintana in attacco.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

Si annuncia piuttosto equilibrata questa partita fra Qarabag e Copenaghen, almeno secondo quanto emerge dall’analisi dei pronostici dell’agenzia di scommesse SNAI, che quota 2,45 il segno 1 per questa gara di andata, mentre è quotato 3,15 il segno 2 per il colpaccio esterno del Copenaghen. Il pareggio (segno X) è infine quotato per l'occasione a 3,00.

© Riproduzione Riservata.