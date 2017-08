Risultati Champions League/ Diretta gol live score, andata playoff (oggi 15 agosto 2017)

Risultati Champions League: andata playoff (Foto LaPresse)

Si torna a giocare per la Champions League 2017-2018: l’andata dei playoff si apre martedì 15 agosto e proseguirà il giorno successivo. Sono cinque le partite in programma oggi: alle ore 18 Qarabag-Copenaghen, mentre alle ore 20:45 si giocheranno Apoel-Slavia Praga, Hoffenheim-Liverpool, Sporting-Steaua e Young Boys-Cska Mosca. Un turno che come sappiamo comprende anche il Napoli; i partenopei però saranno impegnati mercoledì e dunque dovremo aspettare per vederli in campo nell’insidiosa sfida contro il Nizza.

REGOLAMENTO CHAMPIONS LEAGUE

Non cambia nulla nel regolamento della Champions League: le sfide dei playoff si disputeranno in andata e ritorno con la regola dei gol in trasferta che valgono doppio. Sono previsti tempi supplementari e calci di rigore in caso di totale parità (una vittoria per parte con identico punteggio oppure doppio pareggio); le dieci squadre che risulteranno qualificate andranno a raggiungere le 22 che hanno già guadagnato l’accesso ai gironi e comporranno così 8 gruppi da quattro formazioni. Le prime due andranno agli ottavi con sorteggio incrociato (le prime contro le seconde), mentre le terze retrocederanno verso i sedicesimi di Europa League. Ricordiamo anche che agli ottavi non potranno affrontarsi squadre della stessa nazione, nè due che si siano già scontrate nel girone.

IL RITORNO LA PROSSIMA SETTIMANA

Le partite di ritorno in questo playoff di Champions League si disputeranno la prossima settimana: dunque appuntamento a martedì 22 e mercoledì 23 agosto per avere il quadro completo delle squadre che accederanno alla fase a gironi. Venerdì 24 agosto avremo invece il sorteggio dei gruppi: le 32 formazioni come già detto verranno inserite in otto gironi che si affronteranno in sei giornate. Ancora da stabilire le date di questi sei turni, possiamo però anticipare che si disputeranno a partire da metà settembre e si concluderanno nella prima parte di dicembre, con gli ottavi che invece prenderanno il via a febbraio.

RISULTATI PLAYOFF CHAMPIONS LEAGUE (ANDATA)

ore 18:00 Qarabag-Copenaghen

ore 20:45 Apoel-Slavia Praga

ore 20:45 Hoffenheim-Liverpool

ore 20:45 Sporting-Steaua

ore 20:45 Young Boys-Cska Mosca

© Riproduzione Riservata.