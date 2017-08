Sporting-Steaua/ Streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Sporting-Steaua, Champions League (Foto LaPresse)

Sporting-Steaua, che verrà diretta dal tedesco Felix Brych, va in scena alle ore 20:45 di martedì 15 agosto: siamo arrivati all'andata del playoff di Champions League 2017-2018 e da questa doppia sfida uscirà, tra portoghesi e rumeni, la squadra che parteciperà alla fase a gironi del torneo. I padroni di casa sono reduci da una buona annata nel 2016/17, in cui oltre al terzo posto in campionato è da segnalare l'esperienza ai gironi di Champions League, conclusasi però anzitempo a causa dell'eliminazione ai gironi da quarta in classifica.

La squadra in maglia bianco e verde ha trovato in Bas Dost un bomber formidabile, capace di realizzare 34 reti nel solo campionato e di affermarsi come uno dei centravanti più forti del torneo; l'olandese, che era giunto a Lisbona dal Wolfsburg dopo annate molto positive anche in Germania, avrà lo stimolo dei Mondiali con l'Olanda per fare nuovamente tante buone cose come nella scorsa stagione. Il pre-campionato della squadra di Jorge Jesus, che ha visto tra le altre sfide la vittoria contro la Fiorentina per 1-0, ha lanciato buoni segnali al tecnico portoghese, che spera di riportare il club ai fasti di un tempo sia in campionato, dove il titolo manca ormai dal 2002, che in Europa, dove l'ultimo risultato importante è la finale di Coppa Uefa raggiunta nel 2005.

L'avversario di questi play-off sarà una Steaua Bucarest letteralmente rinata negli scorsi mesi (che ha dovuto cambiare denominazione a causa di una questione da tempo irrisolta), che arriva a questi preliminari dopo il secondo posto nello scorso campionato romeno. Alla guida della formazione rossoblu c'è il giovane Dica, soli 37 anni per lui, che è subito atteso dall'incontro più delicato della sua attuale carriera contro un avversario di caratura internazionale. Riuscirà la Steaua a compiere il miracolo qualificazione contro una formazione in salute e molto più avanti sulla carta?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Sporting-Steaua sarà trasmessa in diretta tv su Premium Calcio 1; esclusiva riservata agli abbonati al digitale terrestre a pagamento, potrà essere seguita anche in diretta streaming video attivando - senza costi aggiuntivi - l'applicazione Premium Play su dispositivi mobili come tablet e smartphone; ovviamente potrete rivolgervi al sito www.uefa.com per tutte le informazioni utili su questa sfida e sui playoff di Champions League.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Il tecnico di casa Jorge Jesus dovrebbe confermare il 4-4-2 visto nella prima giornata di campionato e dovrebbe effettuare poche semplici variazioni in vista del match. In avanti, ad esempio, Alan Ruiz dovrebbe ripartire da titolare accanto a Dost prendendo il posto di Fernandes (noto in Italia con le maglie di Udinese e Samp). Occhio, però, anche alle possibilità per l'ex Roma e CSKA Doumbia, che scalpita per giocare i primi minuti in gara ufficiale con la maglia biancoverde.

Dall'altra parte il tecnico Dica opta per un 4-2-3-1 in cui si rivedrà Nita in porta e la conferma in blocco del blocco difensivo che ha affrontato il Poli Iasi in campionato. A centrocampo pronto al rientro da titolare di Popescu, al posto di Pintilli, con Nedelcu in mezzo a fare da interdizione. In attacco pronto invece Alibec, attaccante con un passato in Italia all'Inter, insieme a Gnoherè, una sorpresa di questo inizio di stagione con i 3 gol realizzati in 2 gare.

La Steaua, invece, complici alcune difficoltà interne che ne hanno minato la crescita negli ultimi anni, è una formazione di caratura ben più modesta, ma che con il ritorno in casa potrebbe far male con il caldo pubblico dell'Arena Nationala. Gli ultimi grandi risultati raggiunti dai romeni in Europa sono la semifinale nel 2006 e la vittoria della Coppa dei Campioni nel 1986, l'unico trofeo di questo genere mai conquistato in Paese.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

Il pronostico sulla carta è quasi scontato per questo doppio confronto dei play-off: lo Sporting è tra gli avversari più ostici che potevano capitare alla formazione romena (insieme a Napoli e Nizza) e che, specialmente in questo momento storico, sembra aver ritrovato pian piano la forza e i mezzi per tornare a farsi valere anche in campo europeo. SNAI quota il segno 1 (per la vittoria dello Sporting Lisbona) a 1,30 a fronte di un 10 per il segno 2 che identifica la vittoria esterna della Steaua Bucar5est. Il pareggio - segno X - per questa gara è quotato 4,75 volte la somma che avrete deciso di mettere sul piatto; insomma, i pronostici parlano chiaro in favore dei portoghesi ma attenzione alle sorprese, che potrebbero sempre esserci.

