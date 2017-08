Young Boys Cska Mosca/ Streaming video e diretta tv: orario, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Young Boys-Cska Mosca - LaPresse

Young Boys Cska Mosca, partita che sarà diretta dall’arbitro spagnolo David Fernandez Borbalan, si gioca per l’andata dei playoff di Champions League questa sera alle ore 20.45 allo Stade de Suisse di Berna. E' l'ora della verità per lo Young Boys allenato da Adi Hutter. Nella fase precedente gli svizzeri hanno eliminato dalla manifestazione gli ucraini della Dinamo Kiev. I gialloverdi sono adesso attesi dall'ultima sfida, probabilmente quella più dura per raggiungere l’agognata fase a gironi. I russi del CSKA Mosca, dal canto loro, hanno l'obbligo di non fallire il primo importante obiettivo stagionale. Nel fine settimana, per giunta, ci sarà subito il big match di campionato contro lo Spartak, l'anno scorso campione di Russia dopo 15 anni, un impegno che sicuramente dovrà essere gestito al meglio da parte dell’allenatore, elaborando il giusto turnover. Occhio allo stato di forma, però: nell'ultimo turno in campionato lo Young Boys ha rimediato una pesante sconfitta interna per 4-0 contro il Thun; i russi, invece, sono a punteggio pieno nelle gare in trasferta dall'inizio della stagione.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME VEDERE LA PARTITA DI CHAMPIONS LEAGUE

Young Boys-Cska Mosca, in programma questa sera alle ore 20.45, sarà visibile in diretta tv su Mediaset Premium Calcio 2, canale del digitale terrestre di Mediaset che anche quest’anno detiene i diritti per trasmettere tutti gli incontri di Champions League. Di conseguenza, agli abbonati Premium sarà garantita anche la diretta streaming video, che come di consueto sarà disponibile tramite l’applicazione Sky Go.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Per quanto riguarda le probabili formazioni, Hutter schiera un 4-4-2 con von Ballmoos in porta, poi von Bergen e Burki centrali, Mbabu e Loris Benito sugli esterni. In mediana Sanogo e Sow saranno i due centrali, mentre Fassnacht e Sulejmani dovrebbero partire sugli esterni. In avanti Hoarau e Nsamè sono i principali candidati ad una maglia da titolare. Dall'altra parte il CSKA si schiera con un classico 3-5-2 con Pomazun in porta a sostituire l'infortunato Akinfeev, la coppia Berezutski in difesa insieme ad Ignascevich, con Fernandez e Nababkin sugli esterni. A centrocampo ci saranno Natcho, Milanov e Wernbloom, favorito dal primo minuto su Golovin. In avanti pronto al rientro Dzagoev, che dovrebbe affiancare Chalov nel ruolo di seconda punta.

QUOTE E SCOMMESSE, I PRONOSTICI DELLA PARTITA

Si prevede un match equilibrato ed aperto fra le due formazioni, anche in ottica del doppio confronto. I moscoviti partono con i favori del pronostico per la qualificazione, sia da un punto di vista tecnico che psicofisico, ma gli svizzeri hanno dimostrato di poter tenere testa a tutte e sono favoriti per la vittoria della partita d’andata in casa. Le quote SNAI prevedono il segno 1 (vittoria Young Boys) a 2,45 a fronte del segno 2 a 2,90 per il colpaccio del Cska Mosca. Il segno X è quotato 3,30.

